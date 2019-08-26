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TAVS500/00
موسيقى الجاز الرائعة
شكل يعشقه القلب وصوت يحثّك على الرقص. يتميّز مكبر الصوت الكبير هذا بتصميم كلاسيكي وتقنية Bluetooth، ليمنحك وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات، وصوت جهير قويًا، وإدخال aux للاتصال بأي مصدر. وتضفي التفاصيل الأصلية من حقبة الخمسينات لمسة ساحرة لا تفنى موضتها على المزيج.
Bluetooth®
قدرة إخراج تبلغ 10 واط
وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات.
مفاتيح تحكّم ومقبض تحكّم بمستوى الصوت باللون النحاسي
يتيح لك مقبس إدخال aux حجم 3,5 مم الموجود في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الاتصال بأي مصدر صوت خارجي تقريبًا؛ بدءًا من جهاز تشغيل الأسطوانات، ومشغل MP3، ووصولاً إلى مشغل أقراص CD: يمكنك تشغيل مجموعة الموسيقى الكاملة طالما أنك تستخدم الكبل المناسب.
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