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الدعم في Philips

لم أحصل على النتائج المتوقعة عند استخدام جهاز Lumea من Philips

إذا لم تشعري بالرضى عن نتائج إزالة الشعر باستخدام جهاز Philips Lumea، فيُرجى اتباع الإرشادات التالية: 

  • تحققي مما إذا كان جهاز Philips Lumea مناسبًا لنوع بشرتكِ أم لا
  • اتباع جدول العلاج
  • أزيلي الشعر قبل كل علاج
  • استخدمي إعدادات شدة الضوء الصحيحة
  • احرصي على تغطية العلاج للمنطقة بشكل متساوٍ
  • التأكّد من أن جهاز Lumea نظيف
  • قومي بتخزين جهاز Lumea في مكان جاف 

تابعي القراءة لمعرفة المزيد من التفاصيل. 

تنطبق المعلومات الواردة في هذه الصفحة على الطرازات التالية: BRI955/40, BRI921/00, SC1997/00. انقر هنا لعرض المزيد من أرقام المنتجات  ›

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