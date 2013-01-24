إن كل مكواة بخار نقدّمها لطيفة على الأقمشة الدقيقة، بدءًا من الفساتين الصيفية ووصولاً إلى السترات الملفتة للنظر. وهي قوية بما يكفي لتجديد الأقمشة الأكثر سماكة أيضًا. مهما كان ذوقك في الملابس، يمكنك ارتداء ما أردت متى أردت من دون الحاجة إلى الاستعانة بلوح الكيّ.
لا تدع التجاعيد تقلل من وهج أسلوبك. إذ يسهل إعداد مكواة البخار من Philips وهي تكتسب سخونة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تسهّل تجهيز ملابسك في غضون دقائق، أكان سروالاً مجعّدًا أو قميصًا تملأه الخطوط المزعجة.
لا يقتصر استخدام مكواة البخار على الملابس وحسب، بل يمكن استخدامها أيضًا لتنظيف الأرائك والستائر. فهي لطيفة بما يكفي على الأقمشة الدقيقة وتشكّل طريقة رائعة لتجديد الأقمشة الأكثر سماكة. بالتالي، تُعتبر مكواة البخار من Philips أداة لا غنى عنها في كل أرجاء المنزل.
لا يقتصر عمل مكواة البخار من Philips على إزالة التجاعيد عن الملابس، إذ يقضي البخار الساخن على البكتيريا ويزيل الروائح الناتجة عن الطعام أو السجائر وغير المرغوب فيها. ارتدي ملابسك المفضلة لمدة أطول بتجديدها بسهولة بانتظار غسلها أو إرسالها إلى المصبغة.
يشكّل البخار طريقة فعالة جدًا لإزالة التجاعيد عن الملابس وإعادة النضارة إليها، بما في ذلك الملابس التي يصعب كيّها مثل: قميص من حرير أو تنورة مع ثنيات، أو سترة من الكشمير أو بدلة عملة. يعتبر القدر البخاري للملابس مثالي لـ: