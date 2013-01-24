العناية بثيابك

إن كل مكواة بخار نقدّمها لطيفة على الأقمشة الدقيقة، بدءًا من الفساتين الصيفية ووصولاً إلى السترات الملفتة للنظر. وهي قوية بما يكفي لتجديد الأقمشة الأكثر سماكة أيضًا. مهما كان ذوقك في الملابس، يمكنك ارتداء ما أردت متى أردت من دون الحاجة إلى الاستعانة بلوح الكيّ.