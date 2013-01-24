صُممت آلة الحلاقة series 3000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. سواء كنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر، يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام الأمشاط بدقة 3,5 أو 7 مم.
صُممت آلة الحلاقة series 3000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. سواء كنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر، يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام الأمشاط بدقة 3,5 أو 7 مم.
يلتقط كل الشعيرات ويقصها
نظام الراحة للبشرة
تم تصميمها لتكون مريحة وآمنة في منطقة تحت الإبطين والصدر والمعدة والظهر والكتفين ومنطقة المغبن والساقين. يلتقط نظام راحة البشرة الشعيرات ويقصها مهما كان طولها، وذلك من دون الحاجة إلى أدوات متعددة أو إلى ملامسة البشرة للحواف الحادة. تقص أدوات التشذيب الثنائية الاتجاه الشعيرات الطويلة التي تحلقها الرقاقات المعدنية للحصول على نتيجة أدق.
إزالة شعر الظهر
مقبض مريح مع ملحق للظهر
أزل شعر الظهر بشكل مريح. فقد صُمم هذا الملحق خصيصًا لحلاقة الظهر بدون عناء.
ما يصل إلى 3 إعدادات طول مثبّتة
أمشاط تشذيب بطول 3 و5 و7 مم
تتضمن 3 أمشاط لمستويات طول مختلفة لشعيرات الجسم. قم بتوصيل الأمشاط بنظام الحلاقة لتشذيب الشعر بطول ثابت يبلغ 3 مم أو 5 مم أو 7 مم. يمكنك استخدام نظام الحلاقة من دون الأمشاط للحصول على نتيجة أدق. أما بالنسبة إلى الشعيرات الأسمك، فنوصي بالتشذيب مسبقًا بواسطة المشط.