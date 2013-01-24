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اختر أفضل آلة للعناية بالجسم

آلة العناية بالجسم للتشذيب والحلاقة

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نظام الراحة للبشرة
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مسكة صحية
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أمشاط تشذيب تعمل بالضغط
صُممت آلة الحلاقة series 3000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. سواء كنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر، يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام الأمشاط بدقة 3,5 أو 7 مم.
BG2024

آلة العناية بالجسم للتشذيب والحلاقة

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نظام الراحة للبشرة
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مسكة صحية
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أمشاط تشذيب تعمل بالضغط
BG202
صُممت آلة الحلاقة series 3000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. سواء كنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر، يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام الأمشاط بدقة 3,5 أو 7 مم.
نظام الراحة للبشرة

يلتقط كل الشعيرات ويقصها


نظام الراحة للبشرة

تم تصميمها لتكون مريحة وآمنة في منطقة تحت الإبطين والصدر والمعدة والظهر والكتفين ومنطقة المغبن والساقين. يلتقط نظام راحة البشرة الشعيرات ويقصها مهما كان طولها، وذلك من دون الحاجة إلى أدوات متعددة أو إلى ملامسة البشرة للحواف الحادة. تقص أدوات التشذيب الثنائية الاتجاه الشعيرات الطويلة التي تحلقها الرقاقات المعدنية للحصول على نتيجة أدق.
مسكة صحية

إزالة شعر الظهر


مقبض مريح مع ملحق للظهر 

أزل شعر الظهر بشكل مريح. فقد صُمم هذا الملحق خصيصًا لحلاقة الظهر بدون عناء.
إعدادات الطول

ما يصل إلى 3 إعدادات طول مثبّتة


أمشاط تشذيب بطول 3 و5 و7 مم

تتضمن 3 أمشاط لمستويات طول مختلفة لشعيرات الجسم. قم بتوصيل الأمشاط بنظام الحلاقة لتشذيب الشعر بطول ثابت يبلغ 3 مم أو 5 مم أو 7 مم. يمكنك استخدام نظام الحلاقة من دون الأمشاط للحصول على نتيجة أدق. أما بالنسبة إلى الشعيرات الأسمك، فنوصي بالتشذيب مسبقًا بواسطة المشط.

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ما محتويات الصندوق؟

    • Included accessories:
       
      • Adjustable trimming comb
      • Charging stand
      • Cleaning brush

    مقارنة آلة العناية بالجسم BG2024 مع آلات العناية بالجسم الأخرى الرائعة التي نقدّمها

    السلسلة 3000

    آلة تشذيب شعر الجسم تعمل في الماء

    السلسلة 3000

    BG2024/15
    مقارنة الميزات

    الميزة (الميزات) الأساسية
    • ألة لتخفيف الشعر قبل الحلاقة
    • نظام لراحة البشرة
    • مناسب للمناطق الحساسة
    • نظام تحديد البشرة
    • مناسب للمناطق الحساسة
    • ألة لتخفيف الشعر قبل الحلاقة
    • نظام لراحة البشرة
    • مناسب للمناطق الحساسة

    نظام القص
    • عرض الشفرة 32مم
    • إعداد طول ثابت
    • عرض الشفرة 32مم
    • 5 إعدادات طول متكاملة
    • عرض الشفرة 32مم
    • 3 إعدادات طول ثابتة

    سهولة الاستخدام
    • لا تحتاج للتشحيم
    • قابلة للغسل
    • سهل التنظيف حتى أثناء الإستحمام
    • سهلة القبض
    • لا تحتاج للتشحيم
    • قابلة للغسل
    • سهل التنظيف حتى أثناء الإستحمام
    • سهلة القبض
    • لا تحتاج للتشحيم
    • قابلة للغسل
    • سهل التنظيف حتى أثناء الإستحمام
    • سهلة القبض

    البطارية
    • استخدام لاسلكي فقط
    • بطارية Ni-MH
    • وقت التشغيل: 50 دقيقة
    • وقت الشحن: 8 ساعات للشحن الكامل
    • استخدام لاسلكي فقط
    • بطارية Ni-MH
    • وقت التشغيل: 50 دقيقة
    • وقت الشحن: ساعة للشحن الكامل
    • استخدام لاسلكي فقط
    • بطارية Ni-MH
    • وقت التشغيل: 50 دقيقة
    • وقت الشحن: ساعة للشحن الكامل

    الملحقات المضمّنة
    • مسند وشاحن
    • مسند وشاحن
    • 3 أمشاط
    • مقبض طويل إضافي لشعر الظهر

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