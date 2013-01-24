صُممت آلة الحلاقة series 3000 لمعالجة الشعر، وذلك من دون المساومة على راحة البشرة. سواء كنت تستخدمها على الصدر أو على المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل الظهر، يمكنك الحلاقة مع نظام راحة البشرة أو التشذيب باستخدام الأمشاط بدقة 3,5 أو 7 مم.