تدوم كل شفرة لمدة ٤ أشهر*

يمكن استخدام الشفرات البديلة على أي من مقابض أداة OneBlade.



*لأفضل تجربة حلاقة. في حال الحلاقة الكاملة مرتين أسبوعياً. قد يكون هناك اختلاف في النتيجة النهائية