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مصطلحات البحث
OneBlade - تشذيب وحلاقة وتحديد الحواف
نقدّم لك أداة
OneBlade
لتشذيب وتحديد وحلاقة الشعر مهما اختلف طوله
نقدّم لك أداة
OneBlade
لتشذيب وتحديد وحلاقة الشعر مهما اختلف طوله
الأداة المثالية
لوجهك
Philips
OneBlade
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مقبض مقاوم للمياه للاستخدام الرطب أو الجاف
3 أمشاط للحية الخفيفة (1 و3 و5 مم)
تتضمن شفرة واحدة. تدوم كل شفرة لمدة ٤ أشهر*
بطارية تدوم طويلاً، 45 دقيقة من الاستخدام
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اعتنِ بلحيتك مع
OneBlade
تشذيب وتحديد وحلاقة الشعر مهما اختلف طوله
تشذيب
شذّب لحيتك للحصول على لحية بالطول الذي تريده. تتضمّن الحزمة ٣ أمشاط للحية الخفيفة: استخدم المشط بدقة ١مم لتشذيب دقيق وبدقة ٣مم للحية خفيفة وبدقة ٥مم للحية طويلة.
تحديد
حدّد اللحية بدقَة باستخدام الشفرة. يمكنك الحلاقة في أي اتجاه لتتمكن من رؤية كل شعرة تقصها بوضوح أكثر. ستتمكّن من ترتيب لحيتك بثوانِ بشكل سريع وسهل.
الحلاقة
للحفاظ على راحة بشرتك، لا تحلق أداة OneBlade بدقة الشفرة التقليدية. باستطاعتك أن تحلق بالاتجاه المعاكس للشعرة وأن تتخلّص من الشعر بسهولة مهما كان طوله.
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٣ أمشاط للّحية
٣ أمشاط للّحية أمشاط للحية قابلة للتثبيت
(١ و٣ و٥ مم)
تقنية OneBlade الفريدة
قوم أداة القص السريعة (٢٠٠ مرة في الثانية) بحلاقة حتى أطول الشعيرات.
شفرة ثنائية الحواف
استخدم الشفرة بأي اتجاه وستحصل على لحية محددة ودقيقة.
نظام الحماية المزدوجة
تم تصميم الغلاف الذي يسمح بالانزلاق والرؤوس المستديرة لحلاقة ألطف على بشرتك.
تدوم كل شفرة لمدة ٤ أشهر*
يمكن استخدام الشفرات البديلة على أي من مقابض أداة OneBlade.
*لأفضل تجربة حلاقة. في حال الحلاقة الكاملة مرتين أسبوعياً. قد يكون هناك اختلاف في النتيجة النهائية
رطب وجاف
يمكنك الحلاقة مع رغوة أو بدونها، كما يحلو لك. وتتميّز أداة OneBlade بأنها مقاومة للمياه، ما يجعل تنظيفها سهلاً: ما عليك سوى غسلها تحت الحنفية.
بطارية تدوم طويلاً
يمكن الحصول على أداء متواصل لمدة ٤٥ دقيقة بعد شحن البطارية القابلة لإعادة الشحن لمدة ٨ ساعات
هل تبحث عن شفرات
OneBlade
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مجموعة OneBlade
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أداة OneBlade
QP2520/20
تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
بغض النظر عن طول الشعر
3 أمشاط للحية الخفيفة، قابلة للتثبيت
قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
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هل أنت غير متأكد من المنتج الذي تريد شراؤه؟
حدد ما يصل إلى ثلاثة منتجات وقارنها!
أداة OneBlade
QP2510/10
تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
بغض النظر عن طول الشعر
مشطان للحية الخفيفة قابلَين للتثبيت
قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
التصنيف الإجمالي
/ 5
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شفرات OneBlade البديلة
OneBlade
شفرة قابلة للاستبدال
QP220/50
تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
شفرتان قابلتان للاستبدال
يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade
تدوم كل واحدة لغاية 4 أشهر*
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/ 5
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