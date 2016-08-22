OneBlade - تشذيب وحلاقة وتحديد الحواف (5)
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QP2510/10
- تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
- بغض النظر عن طول الشعر
- مشطان للحية الخفيفة قابلَين للتثبيت
- قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
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QP2520/20
- تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
- بغض النظر عن طول الشعر
- 3 أمشاط للحية الخفيفة، قابلة للتثبيت
- قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
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QP2530/20
- تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
- بغض النظر عن طول الشعر
- 4 أمشاط للحية الخفيفة، قابلة للتثبيت
- قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
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QP220/50
- تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
- شفرتان قابلتان للاستبدال
- يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade
- تدوم كل واحدة لغاية 4 أشهر*
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QP210/50
- تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
- شفرة واحدة قابلة للاستبدال
- يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade
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