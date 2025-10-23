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شاشة LCD مع SmoothTouch

162B9T/56

1

| (1) الرأي

شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch

شاشة عرض متينة تعمل باللمس ومقاومة للمياه والغبار لاستخدام مرن في أي مكان مع حامل مفصلي لتناسب الزوايا التي تريدها. يمكن استخدامها بسهولة في كل التطبيقات، ما يعزز الإنتاجية بشكلٍ كبير.

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شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch

  • B Line

  • 16 (15,6 بوصات / 39,6 سم قطري)

  • بدقة 1366x768 HD

تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

نقل البيانات بسرعة عالية بواسطة USB 3.1

يتوافق سطح الشاشة الأمامي مع معيار IP65 لمقاومة المياه والغبار

في البيئات غير المثالية، أنت بحاجة إلى شاشة مصممة لتحمّل طرطشة المياه والغبار الموجودة في الحياة اليومية. يتم استخدام تصنيفات حماية الدخول (IP) المحددة في المعيار الدولي IEC/EN 60529، لتحديد مستويات فعالية منع التسرّب للحاويات الكهربائية في ما يتعلّق بدخول الأجسام الغريبة والرطوبة. تتوافق شاشة Philips هذه مع تصنيف IP الدولي لمقاومة المياه والغبار، وستتحمّل طرطشة المياه والغبار الموجودة في الحياة اليومية.

المواصفات التقنية

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1.0

من 5

1

الرأي

5
4
3
2

23/10/2025

Saudi Arabia

Saudi Arabia

الشاشه فيه عطل

اشتريت الشاشه من موقع نون قبل سنه وطفت ولا رضت تشتغل محصلت له صيانه

سلبيات

مفي صيانه له

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Monitor 222B9T شاشة LCD مع SmoothTouch

تاريخ الاستخدام 2024-10-23

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Monitor 222B9T شاشة LCD مع SmoothTouch

تاريخ الاستخدام 2024-10-23

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
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  1. تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse

  2. نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976

  3. نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931

  4. مادة القفاز وسماكته: نتريل (0,15 مم)، قطن (0,31 مم)، الإيثيلين المتعدد المكلور (0,03 مم)، الكلوريد المتعدد الفاينيل (0,12 مم)

  5. يُرجى مراجعة "SmoothTouch" في دليل المستخدم لمزيد من التفاصيل حول دعم أنظمة التشغيل في وظيفة اللمس.

  6. شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2

  7. يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.

  8. قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.