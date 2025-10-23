ضمان لمدة عامين
162B9T/56
شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch
شاشة عرض متينة تعمل باللمس ومقاومة للمياه والغبار لاستخدام مرن في أي مكان مع حامل مفصلي لتناسب الزوايا التي تريدها. يمكن استخدامها بسهولة في كل التطبيقات، ما يعزز الإنتاجية بشكلٍ كبير.
B Line
16 (15,6 بوصات / 39,6 سم قطري)
بدقة 1366x768 HD
جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).
في البيئات غير المثالية، أنت بحاجة إلى شاشة مصممة لتحمّل طرطشة المياه والغبار الموجودة في الحياة اليومية. يتم استخدام تصنيفات حماية الدخول (IP) المحددة في المعيار الدولي IEC/EN 60529، لتحديد مستويات فعالية منع التسرّب للحاويات الكهربائية في ما يتعلّق بدخول الأجسام الغريبة والرطوبة. تتوافق شاشة Philips هذه مع تصنيف IP الدولي لمقاومة المياه والغبار، وستتحمّل طرطشة المياه والغبار الموجودة في الحياة اليومية.
1.0
من 5
1
الرأي
ابوعلي
23/10/2025
Saudi Arabia
الشاشه فيه عطل
اشتريت الشاشه من موقع نون قبل سنه وطفت ولا رضت تشتغل محصلت له صيانه
سلبيات
مفي صيانه له
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Monitor 222B9T شاشة LCD مع SmoothTouch
تاريخ الاستخدام 2024-10-23
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Monitor 222B9T شاشة LCD مع SmoothTouch
تاريخ الاستخدام 2024-10-23
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
نطاق sRGB استنادًا إلى CIE 1931
مادة القفاز وسماكته: نتريل (0,15 مم)، قطن (0,31 مم)، الإيثيلين المتعدد المكلور (0,03 مم)، الكلوريد المتعدد الفاينيل (0,12 مم)
يُرجى مراجعة "SmoothTouch" في دليل المستخدم لمزيد من التفاصيل حول دعم أنظمة التشغيل في وظيفة اللمس.
شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2
يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.