قهوة لذيذة كل يوم

تلذذ باحتساء مزيد من القهوة بفضل آلة تحضير القهوة بالتنقيط Essential Collection من السلسلة 1000 من Philips. استمتع باحتساء ما يصل إلى 10 أكواب من القهوة بفضل السعة الكبيرة التي تبلغ 1,2 لترات ووظيفة المحافظة على السخونة. تمتع بتخمير مزيد من القهوة وتلذذ بالمذاق وقتًا أطول.