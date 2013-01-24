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3100 series

آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

HD8831/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا
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    3100 series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    HD8831/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا

    احصل على الإسبرسو المثالي، الذي تم تحضيره مع استخدام الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك الخالص وحدد بسهولة قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الحليب الساخن مع رغوة تمامًا كما تريده بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي إكتشف كلّ المميزات

    3100 series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا

    احصل على الإسبرسو المثالي، الذي تم تحضيره مع استخدام الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك الخالص وحدد بسهولة قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الحليب الساخن مع رغوة تمامًا كما تريده بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي إكتشف كلّ المميزات

    قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا

    احصل على الإسبرسو المثالي، الذي تم تحضيره مع استخدام الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك الخالص وحدد بسهولة قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الحليب الساخن مع رغوة تمامًا كما تريده بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي إكتشف كلّ المميزات

    3100 series آلة تحضير الإسبرسو أوتوماتيكية بامتياز

    قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا

    احصل على الإسبرسو المثالي، الذي تم تحضيره مع استخدام الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك الخالص وحدد بسهولة قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الحليب الساخن مع رغوة تمامًا كما تريده بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي إكتشف كلّ المميزات

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      قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا

      مع شاشة سهلة الاستخدام

      • 3 أنواع من المشروبات
      • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
      • أسود
      ضمان الحصول على أداء متّسق لـ 20000 كوب

      ضمان الحصول على أداء متّسق لـ 20000 كوب

      تضمن المواد المصنوعة من السيراميك أداءً يدوم طويلاً وتشغيلاً صامتًا للآلة من دون أن تتعرض للتلف. وهذا يعني أن قهوتك ستكون مطحونةً دائمًا مثل المرة الأولى، لضمان الاستمتاع بألذّ نكهة من حبوب البن لأكثر من 20000 كوب.

      تمتّع بـ 3 أنواع من المشروبات في متناول يديك

      تمتّع بـ 3 أنواع من المشروبات في متناول يديك

      استمتع باحتساء مشروباتك المفضّلة للحظاتك المميزة. إن كنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، فستوفر لك الآلة الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في فنجان بكل سهولة وفي وقت قياسي!

      قم بضبط قمع القهوة ليتلاءم مع أي كوب

      قم بضبط قمع القهوة ليتلاءم مع أي كوب

      يتلاءم القمع القابل للضبط والمتوفر في آلات تحضير الإسبرسو مع كل فنجان، ما يمنع بالتالي القهوة من الطرطشة أو البرودة أثناء سكبها في الفنجان. ستحصل إذًا على إسبرسو بدرجة حرارة مثالية مع المحافظة على نظافة الآلة.

      احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

      احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

      يفرّغ جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي، الذي يسميه خبراء القهوة أيضًا باريلا، البخار لمساعدتك في تحضير رغوة حليب ناعمة لشراب الكابوتشينو الذي تعدّه. أطلق العنان لخبير القهوة الكامن في داخلك وحضّر ألذّ الوصفات المصنوعة من الحليب بالطريقة التقليدية!

      مصممة لزيادة السعة إلى أقصى حد بتصميم صغير الحجم

      مصممة لزيادة السعة إلى أقصى حد بتصميم صغير الحجم

      استمتع بمساحة أكبر وبأكواب أطول من دون الاضطرار إلى إعادة ملء الحاويات بفضل حاويات البن والماء والمخلفات الكبيرة السعة والمصممة بحجم صغير جدًا. فهذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل والذكية تقدّم لك ملاءمةً قصوى وأداءً عاليًا جدًا بفضل السعة الهائلة لخزان الماء وحاوية البن والمخلفات.

      يمكنك تشغيل آلتك بسهولة بفضل الشاشة السهلة الاستخدام

      يمكنك تشغيل آلتك بسهولة بفضل الشاشة السهلة الاستخدام

      تعرض الشاشة السهلة الاستخدام كل المعلومات ذات الصلة للتفاعل بسهولة مع آلتك والحصول على أفضل أداء. وسترشدك الرموز أثناء التنقل بين خيارات التخصيص وأنشطة الصيانة المهمة.

      قهوة خالية من الكافيين وإنما غنية بالنكهة عينها بفضل خيار استخدام مسحوق القهوة

      قهوة خالية من الكافيين وإنما غنية بالنكهة عينها بفضل خيار استخدام مسحوق القهوة

      من اللطيف أحيانًا أن نتمكن من الاستمتاع بقهوة كاملة ولذيذة لكن بدون آثار الكافيين. وبفضل خيار استخدام مسحوق القهوة، بات بإمكانك تحضير قهوة خالية من الكافيين متى شئت.

      ستحصل على قهوة ساخنة من الكوب الأول مع الغلاية المزوّدة بوظيفة التسخين السريع

      ستحصل على قهوة ساخنة من الكوب الأول مع الغلاية المزوّدة بوظيفة التسخين السريع

      ودّع القهوة الفاترة، فالغلاية المزوّدة بوظيفة التسخين السريع تضمن حصولك على القهوة والكابوتشينو الساخنين لك ولعائلتك من الكوب الأول وفي وقت قصير. يكمن السر في هيكلها الخفيف المصنوع من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والذي يمكن أن يبلغ درجات حرارة عالية بسرعة.

      نظافة واضحة بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      نظافة واضحة بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تشكّل مجموعة التخمير قلب كل آلة أوتوماتيكية بالكامل لتحضير القهوة، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك تمامًا بتنظيفها بشكل تام بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية

      اضبط ملف تعريف المستخدم الشخصي الخاص بك وخزّنه

      اضبط ملف تعريف المستخدم الشخصي الخاص بك وخزّنه

      خزّن مدة تحضير أي نوع من مشروبات القهوة وفقاً لذوقك الشخصي. ستتمكن من شرب الإسبرسو والقهوة وكل أنواع المشروبات الأخرى تمامًا كما تفضلها، وكل ذلك بكبسة زر.

      استمتع بقهوة لذيذة مع ميزتَي التنظيف التلقائي والإزالة الموجّهة للترسبات الكلسية

      استمتع بقهوة لذيذة مع ميزتَي التنظيف التلقائي والإزالة الموجّهة للترسبات الكلسية

      تنظف آلة الإسبرسو هذه مسار القهوة تلقائيًا بواسطة الماء لدى تشغيلها أو إيقافها، ما يمنحك نكهة رائعة وطازجة مع كل كوب من القهوة. تطيل عملية إزالة الترسبات الكلسية المنتظمة عمر آلة الإسبرسو، فهي تطلب ذلك عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. وستوجهّك من خلال رسائل تظهر على الشاشة بشأن ما يجدر بك فعله ومتى.

      اضبط مدة التحضير، وقوة النكهات الخمسة وإعدادات المطحنة الخمسة

      اضبط مدة التحضير، وقوة النكهات الخمسة وإعدادات المطحنة الخمسة

      تقدّم لك هذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل وفرةً من الخيارات الممتعة لتضفي لمستك الخاصة على مشروبك بحسب ذوقك. يمكنك تخصيص مدة تحضير كل مشروب وقوة نكهته ودرجة حرارته وحفظها بسهولة. لا تتردد في الاستكشاف والاختبار واحلم بتحضير أي مشروب يخطر على بالك!

      المواصفات التقنية

      • التخصيص

        إعدادات قوة النكهة
        5
        مدة تحضير القهوة
        قابلة للتعديل
        إعدادات المطحنة
        5
        تحكم بالنكهة قبل التخمير
        لا
        ملفات تعريف المستخدمين
        1
        إعدادات درجة الحرارة
        3

      • المواصفات العامّة

        ذوبان الحليب
        جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
        واجهة المستخدم
        الشاشة الرئيسية

      • ميزات أخرى

        تنظيف تلقائي وإزالة موجّهة للترسبات الكلسية
        نعم
        زر التشغيل/إيقاف التشغيل الأساسي
        نعم
        غلاية مزوّدة بوظيفة التسخين السريع
        نعم
        مجموعة التخمير القابلة للفك
        نعم

      • المواصفات التقنية

        سعة وعاء المخلفات
        15  حصص
        خزان ماء ذو سعة
        1.8  لتر
        التردد
        50  هرتز
        ارتفاع الكوب الأقصى
        152  ملليمترًا
        فولتية
        230  فولت
        اللون والمظهر الخارجي
        أسود
        طول سلك الطاقة
        >100  سم
        توافق الفلتر
        Brita Intenza
        حاوية المخلفات
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        خزان الماء
        إمكانية وصول من الجهة العلوية
        وزن المنتج
        7.2  كلغ
        أبعاد المنتج
        ‎215 x 330 x 429  ملليمترًا
        سعة حبوب القهوة
        250  غ

      • مجموعة متنوعة

        المشروبات
        • إسبرسو
        • إسبرسو لونجو
        • ماء ساخنة
        خيار استخدام مسحوق القهوة
        نعم
        كوب مزدوج
        نعم
        كوب حليب مزدوج
        لا

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