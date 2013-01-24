قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا
احصل على الإسبرسو المثالي، الذي تم تحضيره مع استخدام الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك الخالص وحدد بسهولة قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الحليب الساخن مع رغوة تمامًا كما تريده بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا
احصل على الإسبرسو المثالي، الذي تم تحضيره مع استخدام الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك الخالص وحدد بسهولة قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الحليب الساخن مع رغوة تمامًا كما تريده بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي إكتشف كلّ المميزات
قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا
احصل على الإسبرسو المثالي، الذي تم تحضيره مع استخدام الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك الخالص وحدد بسهولة قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الحليب الساخن مع رغوة تمامًا كما تريده بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قهوة محضّرة بلمسة واحدة، كما تريدها تمامًا
احصل على الإسبرسو المثالي، الذي تم تحضيره مع استخدام الحبوب الطازجة، بفضل المطاحن المصنوعة من السيراميك الخالص وحدد بسهولة قوة النكهة ودرجة الحرارة ومدة التحضير باستخدام الشاشة السهلة الاستخدام. ستحصل على الحليب الساخن مع رغوة تمامًا كما تريده بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي إكتشف كلّ المميزات
تضمن المواد المصنوعة من السيراميك أداءً يدوم طويلاً وتشغيلاً صامتًا للآلة من دون أن تتعرض للتلف. وهذا يعني أن قهوتك ستكون مطحونةً دائمًا مثل المرة الأولى، لضمان الاستمتاع بألذّ نكهة من حبوب البن لأكثر من 20000 كوب.
استمتع باحتساء مشروباتك المفضّلة للحظاتك المميزة. إن كنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، فستوفر لك الآلة الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في فنجان بكل سهولة وفي وقت قياسي!
يتلاءم القمع القابل للضبط والمتوفر في آلات تحضير الإسبرسو مع كل فنجان، ما يمنع بالتالي القهوة من الطرطشة أو البرودة أثناء سكبها في الفنجان. ستحصل إذًا على إسبرسو بدرجة حرارة مثالية مع المحافظة على نظافة الآلة.
يفرّغ جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي، الذي يسميه خبراء القهوة أيضًا باريلا، البخار لمساعدتك في تحضير رغوة حليب ناعمة لشراب الكابوتشينو الذي تعدّه. أطلق العنان لخبير القهوة الكامن في داخلك وحضّر ألذّ الوصفات المصنوعة من الحليب بالطريقة التقليدية!
استمتع بمساحة أكبر وبأكواب أطول من دون الاضطرار إلى إعادة ملء الحاويات بفضل حاويات البن والماء والمخلفات الكبيرة السعة والمصممة بحجم صغير جدًا. فهذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل والذكية تقدّم لك ملاءمةً قصوى وأداءً عاليًا جدًا بفضل السعة الهائلة لخزان الماء وحاوية البن والمخلفات.
تعرض الشاشة السهلة الاستخدام كل المعلومات ذات الصلة للتفاعل بسهولة مع آلتك والحصول على أفضل أداء. وسترشدك الرموز أثناء التنقل بين خيارات التخصيص وأنشطة الصيانة المهمة.
من اللطيف أحيانًا أن نتمكن من الاستمتاع بقهوة كاملة ولذيذة لكن بدون آثار الكافيين. وبفضل خيار استخدام مسحوق القهوة، بات بإمكانك تحضير قهوة خالية من الكافيين متى شئت.
ودّع القهوة الفاترة، فالغلاية المزوّدة بوظيفة التسخين السريع تضمن حصولك على القهوة والكابوتشينو الساخنين لك ولعائلتك من الكوب الأول وفي وقت قصير. يكمن السر في هيكلها الخفيف المصنوع من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والذي يمكن أن يبلغ درجات حرارة عالية بسرعة.
تشكّل مجموعة التخمير قلب كل آلة أوتوماتيكية بالكامل لتحضير القهوة، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك تمامًا بتنظيفها بشكل تام بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية
خزّن مدة تحضير أي نوع من مشروبات القهوة وفقاً لذوقك الشخصي. ستتمكن من شرب الإسبرسو والقهوة وكل أنواع المشروبات الأخرى تمامًا كما تفضلها، وكل ذلك بكبسة زر.
تنظف آلة الإسبرسو هذه مسار القهوة تلقائيًا بواسطة الماء لدى تشغيلها أو إيقافها، ما يمنحك نكهة رائعة وطازجة مع كل كوب من القهوة. تطيل عملية إزالة الترسبات الكلسية المنتظمة عمر آلة الإسبرسو، فهي تطلب ذلك عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. وستوجهّك من خلال رسائل تظهر على الشاشة بشأن ما يجدر بك فعله ومتى.
تقدّم لك هذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل وفرةً من الخيارات الممتعة لتضفي لمستك الخاصة على مشروبك بحسب ذوقك. يمكنك تخصيص مدة تحضير كل مشروب وقوة نكهته ودرجة حرارته وحفظها بسهولة. لا تتردد في الاستكشاف والاختبار واحلم بتحضير أي مشروب يخطر على بالك!
التخصيص
المواصفات العامّة
ميزات أخرى
المواصفات التقنية
مجموعة متنوعة