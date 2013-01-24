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إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إسبرسو رائع ونكهة القهوة المعدّة بالتقطير
هل أنت جاهز للاستمتاع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية؟ تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من تحضير الإسبرسو أو القهوة المعدّة بالتقطير لمحبّي نكهتها، باستخدام الحبوب الطازجة وبخطوة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
ستتمكن أخيرًا من الاستمتاع بنكهة المُعدّة بالتقطير من آلة تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل! استمتع بقهوتك الصباحية أو الإسبرسو بنكهته القوية من خلال سحب المسكة فحسب. تسمح لك آلة CoffeeSwitch الفريدة من نوعها باختيار نوع القهوة المثالي لأي لحظة أو مزاج، من حبوب القهوة المطحونة الطازجة.
تتميّز المطاحن التي نقدّمها بأنها مصنوعة 100% من السيراميك. فهي متينة ودقيقة جدًا للاستمتاع بـ 20000 كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللذيذة.
استمتع باحتساء مجموعة متنوعة من المشروبات التي تتلاءم مع أي مناسبة. إن كنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، فستوفر لك الآلة الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في فنجان بكل سهولة وفي وقت قياسي!
يتلاءم القمع القابل للضبط والمتوفر في آلات تحضير الإسبرسو مع كل فنجان، ما يمنع بالتالي القهوة من الطرطشة أو البرودة أثناء سكبها في الفنجان. ستحصل إذًا على إسبرسو بدرجة حرارة مثالية مع المحافظة على نظافة الآلة.
تقدّم لك هذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل مجموعة كبيرة من الخيارات اللذيذة لتخصيص مشروبك بحسب ذوقك. يمكنك تخصيص مدة تحضير كل مشروب وقوة النكهة ودرجة الحرارة وحفظها بسهولة. لا تتردد في استكشاف أي مشروب يخطر في بالك واختباره!
استمتع بمساحة أكبر وبأكواب أطول من دون الاضطرار إلى إعادة ملء الحاويات بفضل حاويات البن والماء والمخلفات الكبيرة السعة والمصممة بحجم صغير جدًا. فهذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل والذكية تقدّم لك ملاءمةً قصوى وأداءً عاليًا جدًا بفضل السعة الهائلة لخزان الماء وحاوية البن والمخلفات.
استمتع بتحضير الكابوتشينو القشدي المثالي على درجة الحرارة الملائمة وبأسهل طريقة ممكنة. يكفي أن تسكب الحليب في الإبريق وأن تقوم بتوصيل الآلة بمصدر الطاقة وأن تختار مشروبك المفضّل. سواء أردت الكابوتشينو أم الحليب مع الرغوة، ستحصل على مشروبك خلال ثوانٍ مع دفق خالٍ من الطرطشة وبدرجة حرارة مثالية.
تعرض الشاشة السهلة الاستخدام كل المعلومات ذات الصلة للتفاعل بسهولة مع آلتك والحصول على أفضل أداء. وسترشدك الرموز أثناء التنقل بين خيارات التخصيص وأنشطة الصيانة المهمة.
ستغلّف كل قهوة تحضرها بطبقة من رغوة الحليب الحريرية التي ستداعب براعم ذوقك. يقوم إبريق الحليب بإزباد الحليب مرتين، ومن ثم يسكب طبقة قشدية بدون طرطشة بدرجة حرارة مثالية في كوبك. ومن الملائم أيضًا حفظ الإبريق في الثلاجة فهو نظيف بشكل لا يصدّق.
من اللطيف أحيانًا أن نتمكن من الاستمتاع بقهوة كاملة ولذيذة لكن بدون آثار الكافيين. وبفضل خيار استخدام مسحوق القهوة، بات بإمكانك تحضير قهوة خالية من الكافيين متى شئت.
تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.
تنظف آلة الإسبرسو هذه مسار القهوة تلقائيًا بواسطة الماء لدى تشغيلها أو إيقافها، ما يمنحك نكهة رائعة وطازجة مع كل كوب من القهوة. تطيل عملية إزالة الترسبات الكلسية المنتظمة عمر آلة الإسبرسو، فهي تطلب ذلك عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. وستوجهّك من خلال رسائل تظهر على الشاشة بشأن ما يجدر بك فعله ومتى.
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية
التخصيص
مجموعة متنوعة
ميزات أخرى