هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استفد من قدرات Airfryer الكاملة لطهي وجبات شهية وصحية أكثر. اكتشف الميزات التي توفّر الوقت وتحسّن مهاراتك في الطهو لتحضير وجبات في المنزل لك ولأفراد عائلتك، كل يوم.
سهلة الاستخدام والتنظيف
يمكن تنظيف كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتصاعد عند استخدام المقلاة التقليدية.
التحكم القابل للضبط بدرجة الحرارة والوقت
يسمح لك المؤقّت المضمّن بتعيين أوقات الطهو مسبقًا لغاية 60 دقيقة. وُتصدر وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي صوتًا لإعلامك عندما يصبح الطبق جاهزًا. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك ميزة التحكّم بدرجة الحرارة القابلة للضبط كليًا بتعيين إعداد الحرارة الأفضل للطعام الذي تحضّره بشكل مسبق، لغاية 200 درجة. استمتع ببطاطس مقلية مقرمشة وذهبية، ووجبات خفيفة، ودجاج لذيذ والمزيد غير ذلك، محضّرة كلها على درجة الحرارة المناسبة ووفقًا للمدة المثالية.
وصفات Airfryer شهية لحياة صحية
اكتشف مئات وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسريعة التحضير. تم تقديم الوصفات في تطبيق HomeID من قبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.
وظائف طهو 12 في 1
اكتشف عالمًا من الخيارات بفضل Airfryer من Philips: قلي وخَبز وشوي وتحمير وتجفيف وتحميص وإذابة الجليد وإعادة التسخين والمزيد غير ذلك.
وصفات مخصصة بحسب تفضيلاتك
يمكنك تلقّي توصيات وصفات يومية تناسب تفضيلات عائلتك. كلما زاد استخدام HomeID، تمكّن من تزويدك بأفكار وصفات شهية ومخصصة بحسب احتياجاتك. استوحِ من طباخين آخرين، وتابع الأشخاص الذين يتمتعون بذوق مماثل***.
خبراء Airfryer لأكثر من 10 سنوات
كان فريق الخبراء لدينا يعمل على تحسين تقنية Airfryer بصورة مثالية على مدار 10 سنوات.
قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*
يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*
توفير الوقت والطاقة
تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 70% وسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالفرن التقليدي.****
قلي صحي مع تقنية Rapid Air
تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.
مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips
*مقارنة بمحتويات الدهون الموجودة في الدجاج واللحم عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية.
**متوفر فقط في البلدان التي تدعم HomeID
***تكاليف الطاقة لطهي صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer عند 160 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) أو فيليه سمك السلمون (عند 200 درجة مئوية، بدون تسخين مسبق) مقابل استخدام فرن من الفئة أ. . متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280، وHD9650، وHD9860، وHD9270، وHD9285، وHD9252، وHD9200، وHD9255، وHD9880. قد تختلف النتائج بحسب المنتج.