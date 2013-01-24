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  • أدوات المطبخ

    للطبخ والخَبز

     

  • أدوات المطبخ

    للطبخ والخَبز

     

  • أدوات المطبخ

    للطبخ والخَبز

     

  • أدوات المطبخ

    للطبخ والخَبز

     

  • أدوات المطبخ

    للطبخ والخَبز

     

  • أدوات المطبخ

    للطبخ والخَبز

     

  • أدوات المطبخ

    للطبخ والخَبز

     

    الطهي

    *سعر التجزئة المقترح
    **لا تسري المواصفات المعروضة على كل المنتجات في كل مجموعة.

    أداة المطبخ

    Airfryer من Philips.‏ قلي صحي أكثر بواسطة الهواء

    هل تحبين قلي الطعام في المنزل إلا أنك تختبرين سلبيات المقلاة؟ مثل الطعام غير الصحي والروائح الكريهة وصعوبة التنظيف... إليك الحل المثالي: جهاز Airfryer من Philips! فيمكنك قلي الطعام بشكل صحي أكثر...بواسطة الهواء بفضل هذا الجهاز!

     

    مقارنة بالمقلاة العادية، تحتوي المأكولات المقلية بواسطة Airfryer من Philips على نسبة دهون أقل لغاية 80%* وتتميز بمذاق شهي! فضلاً عن ذلك، من السهل تنظيف جهاز Airfryer من Philips بما أن درج سلة الطعام والملحقات قابلة للغسل تمامًا في الجلاية، كما أنها لا تتسبّب بأي روائح كريهة في منزلك عند قلي الطعام.


    * مقارنة بالمأكولات المقلية الطازجة المحضرة في جهاز القلي التقليدي من Philips

    وصفات من Philips

     

    سهولة استخدام، وخيارات كثيرة ووصفات غير محدودة؛ يساعد استخدام أدوات المطبخ من Philips في تحضير طبق يومي يُقدّم بطريقة مثالية. هل أنت بحاجة إلى الإلهام لمفاجأة أصدقائك؟ يمكنك إلقاء نظرة على صفحة الوصفات من Philips. على سبيل المثال، يمكنك تحضير حساء العدس اللذيذ كمقبلات بواسطة آلة تحضير الحساء، وطبق لحم الغنم مع الخضار كطبق رئيسي باستخدام جهاز Airfryer، واختتمي السهرة مع تيراميسو كطبق حلويات باستخدام جهاز المطبخ.

    البطاطا المقلية مع صلصة تغميس من اللبن
    كيف يمكنك تحضير مأكولات مقلية طازجة باستخدام Airfryer؟ ستشرح لك هذه الوصفة كيفية القيام بذلك!
    البطاطا المقلية مع صلصة تغميس من اللبن
    شرائح لحم الضأن مع سلطة الخيار المنعشة
    وجبة لذيذة من Airfryer، لحم بقر ترياكي مع البازلاء السكّرية والفطر.
    شرائح لحم الضأن مع سلطة الخيار المنعشة
    دجاج روكامبول
    جرّبي هذه الوصفة من Airfryer مع لحم الخنزير والفاصوليا الخضراء المجمّدة.
    دجاج روكامبول
    حساء البروكولي وجبنة ستيلتون
    إليك حساء الطماطم والخضار السريع والغني بالخضار من آلة تحضير الحساء.
    حساء البروكولي وجبنة ستيلتون
    تطبيق Airfryer

    تطبيق Airfryer

     

    يعتبر تطبيق Philips Airfryer مصدر إلهام للأشخاص الذين يحضّرون الطعام في المنزل كل يوم لتحضير وجبات شهية وصحية، وذلك مع أكثر من 200 وصفة متوفرة.

     

    يمكنك تنزيل التطبيق لنظام iOS أو Android.

    تطبيق android
    متجر app store

    أدوات المطبخ من Philips

     

    تعتبر أجهزة المطبخ الجيدة عنصرًا ضروريًا في كل مطبخ. من الأسهل بكثير تحضير وصفات لذيذة باستخدام أدوات مثل آلات تحضير الطعام وآلات الخلط والخلاطات اليدوية. إن معظم الأجهزة مزوّدة بتطبيقات متعددة، مما يجعلها مناسبة للاستعمالات المتعددة. على سبيل المثال، يمكن استخدام آلة تحضير الحساء لتحضير حساء القرع اللذيذ مع السجق، فضلاً عن مشروب الموز اللذيذ صباحًا.

     

    يعدّ جهاز Airfryer مثالاً ممتازًا عن أداة الطبخ المتعددة الاستخدامات. يمكنك تحضير بطاطس مقرمشة بواسطة Airfryer في أول يوم، وخَبز لازانيا لذيذة في اليوم التالي. وبغض النظر عما تريدين طهيه أو خَبزه أو قليه أو شويه، هناك دائمًا أداة مطبخ يمكنها أن تساعدك في تحضير وجباتك.

    تحضير الطعام

    تحضير الطعام
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    الغلايات وآلات تحضير الشاي

    الغلايات وآلات تحضير الشاي
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