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HD9243/90
بطاطس مقلية وشهية مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%!*
استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارج وطري من الداخل، بفضل تقنية Rapid Air. نزّل تطبيق HomeID لاكتشاف مئات الوصفات الشهية كل يوم.
تقنية Rapid Air
4,1 لتر
أسود
تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.
يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*
اكتشف مئات وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسريعة التحضير. تم تقديم الوصفات في تطبيق HomeID من قبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.
المراجعات
مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips
مقارنة بمحتويات الدهون الموجودة في الدجاج واللحم عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية.
متوفر فقط في البلدان التي تدعم HomeID