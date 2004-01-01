مصطلحات البحث

AR
EN
1

HD9270/90

HD9270/90
  • -{discount-value}

    HD9270/90

    HD9270/90

    HD9270/90

    HD9270/90

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل Airfryer
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      قلي صحي مع تقنية Rapid Air

      قلي صحي مع تقنية Rapid Air

      تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.

      قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

      قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

      يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*

      وصفات Airfryer شهية لحياة صحية

      وصفات Airfryer شهية لحياة صحية

      اكتشف مئات وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسريعة التحضير. تم تقديم الوصفات في تطبيق NutriU من قبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.

      وصفات مخصصة بحسب تفضيلاتك

      وصفات مخصصة بحسب تفضيلاتك

      يمكنك تلقّي توصيات وصفات يومية تناسب تفضيلات عائلتك. كلما زاد استخدام NutriU، تمكّن من تزويدك بأفكار وصفات شهية ومخصصة بحسب احتياجاتك. استوحِ من طباخين آخرين، وتابع الأشخاص الذين يتمتّعون بذوق مماثل***.

      حجم XL لجميع أفراد العائلة

      حجم XL لجميع أفراد العائلة

      تم تصميم Airfryer حجم XL من Philips ليناسب كل أفراد عائلتك. فهو مزوّد بسلة سعة 1,2 كجم بالإضافة إلى صَينية سعة 6,2 لترات، لمساعدتك في طهو مجموعة متنوعة من الوجبات. حضّر لغاية 5 وجبات في دفعة واحدة لأصدقائك وأفراد عائلتك.

      شاشة لمس مع 7 إعدادات مسبقة

      شاشة لمس مع 7 إعدادات مسبقة

      لمسة زر وتصبح جاهزًا للطهو. تتضمّن البرامج المحددة مسبقًا الوجبات الخفيفة المثلجة والبطاطس المقلية الطازجة واللحمة والسمك وأفخاذ الدجاج وقالب الحلوى وحتى الخضار المشوية.

      وظيفة حفظ السخونة

      وظيفة حفظ السخونة

      استمتع بوجبتك عندما تصبح جاهزًا. اضغط على وضع الحفاظ على السخونة وسيبقى طعامك على درجة الحرارة المثالية لغاية 30 دقيقة.

      وظائف طهو 14 في 1

      وظائف طهو 14 في 1

      اكتشف عالمًا من الخيارات بفضل Airfryer من Philips: قلي وخَبز وشوي وتحمير وتجفيف وتحميص وإذابة الجليد وإعادة التسخين والمزيد غير ذلك.

      توفير الوقت والطاقة

      توفير الوقت والطاقة

      تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 70% وسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% من الفرن التقليدي.****

      تحضير الطعام في المنزل بسهولة تامة.

      تحضير الطعام في المنزل بسهولة تامة.

      استفد من قدرات Airfryer الكاملة لطهي وجبات شهية وصحية أكثر. اكتشف الميزات التي توفّر الوقت وتحسّن مهاراتك في الطهو لتحضير وجبات في المنزل لك ولأفراد عائلتك، كل يوم.

      خبراء Airfryer لأكثر من 10 سنوات

      خبراء Airfryer لأكثر من 10 سنوات

      كان فريق الخبراء لدينا يعمل على تحسين تقنية Airfryer بصورة مثالية على مدار 10 سنوات.

      سهلة الاستخدام والتنظيف

      سهلة الاستخدام والتنظيف

      يمكن استخدام كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتسبّبها المقلاة التقليدية.

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

          Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.