نعومة وسرعة فائقتان
يستخدم مبرد الثلج خصائص الثلج المسكّنة لتبريد بشرتك وتخفيف الآلام أثناء إزالة الشعر. وتتميز أقراص السيراميك الفريدة والمضادة للحساسية بسرعة وفعالية فائقتَين، فتزيل الشعر من جذوره، ما يضمن نعومة حريرية لغاية 4 أسابيع
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نعومة وسرعة فائقتان
يستخدم مبرد الثلج خصائص الثلج المسكّنة لتبريد بشرتك وتخفيف الآلام أثناء إزالة الشعر. وتتميز أقراص السيراميك الفريدة والمضادة للحساسية بسرعة وفعالية فائقتَين، فتزيل الشعر من جذوره، ما يضمن نعومة حريرية لغاية 4 أسابيع
نعومة وسرعة فائقتان
يستخدم مبرد الثلج خصائص الثلج المسكّنة لتبريد بشرتك وتخفيف الآلام أثناء إزالة الشعر. وتتميز أقراص السيراميك الفريدة والمضادة للحساسية بسرعة وفعالية فائقتَين، فتزيل الشعر من جذوره، ما يضمن نعومة حريرية لغاية 4 أسابيع
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نعومة وسرعة فائقتان
يستخدم مبرد الثلج خصائص الثلج المسكّنة لتبريد بشرتك وتخفيف الآلام أثناء إزالة الشعر. وتتميز أقراص السيراميك الفريدة والمضادة للحساسية بسرعة وفعالية فائقتَين، فتزيل الشعر من جذوره، ما يضمن نعومة حريرية لغاية 4 أسابيع
تقوم بتبريد بشرتك وتخفيف الآلام أثناء إزالة الشعر.
سرعة أكبر وفعالية أكثر بنسبة 20%.
يلتقط الشعيرات القصيرة التي يبلغ طولها نصف مم، فما من حاجة إلى انتظار الشعر لينمو بالكامل لإزالته مجددًا.
تحاكي البشرة بلطافة فتخفف من إحساس الشد لأدنى حد وتجعل عملية إزالة الشعر بكاملها مريحة أكثر.
تتمتع Satinelle Ice بشكل عملي مريح خاص لتحكّم ممتاز وسهولة في الحمل.
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