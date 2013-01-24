Satinelle Ice Premium
أول آلة إزالة شعر من السيراميك بمبرد ثلج مميز ونظام تدليك صوتي.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Satinelle Ice Premium
أول آلة إزالة شعر من السيراميك بمبرد ثلج مميز ونظام تدليك صوتي.
Satinelle Ice Premium
أول آلة إزالة شعر من السيراميك بمبرد ثلج مميز ونظام تدليك صوتي.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Satinelle Ice Premium
أول آلة إزالة شعر من السيراميك بمبرد ثلج مميز ونظام تدليك صوتي.
تخفّض خطر تهيّج البشرة الحسّاسة إذ تعتني ببشرتك عنايةً فائقة.
يؤدي التدليك بتردد عالٍ إلى تخفيف الإحساس بألم إزالة الشعر.
تتكيف مع كل منحنيات الجسم بطريقة رائعة للحصول على تبريد مثالي وإزالة أنعم للشعر.
تتميّز آلة إزالة الشعر هذه بمادة سيراميك فريدة من نوعها وبشكلها العملي المريح، لتمكّنك من إزالة الشعر بسرعة أكبر بـ 20%*. *مقارنة بآلة Satin Ice من Philips.
إزالة الشعر بدون أسلاك، في كل مكان!
الوزن والأبعاد
الميزات
المواصفات التقنية
الملحقات
بيانات لوجيستية