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Philips Norelco

آلة حلاقة كهربائية

HQ40
Norelco
التصنيف الإجمالي / 5
Norelco
  • حلاقة دقيقة حلاقة دقيقة حلاقة دقيقة
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    Philips Norelco آلة حلاقة كهربائية

    HQ40
    التصنيف الإجمالي / 5

    حلاقة دقيقة

    تتميّز آلة الحلاقة المزدوجة الرؤوس بوزنها الخفيف وحجمها الصغير وسهولة استخدامها بالإضافة إلى تقنية Lift & Cut ورؤوس تتحرك فرديًا، ما يضمن تجربة حلاقة دقيقة ومريحة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Norelco آلة حلاقة كهربائية

    حلاقة دقيقة

    تتميّز آلة الحلاقة المزدوجة الرؤوس بوزنها الخفيف وحجمها الصغير وسهولة استخدامها بالإضافة إلى تقنية Lift & Cut ورؤوس تتحرك فرديًا، ما يضمن تجربة حلاقة دقيقة ومريحة.

    حلاقة دقيقة

    تتميّز آلة الحلاقة المزدوجة الرؤوس بوزنها الخفيف وحجمها الصغير وسهولة استخدامها بالإضافة إلى تقنية Lift & Cut ورؤوس تتحرك فرديًا، ما يضمن تجربة حلاقة دقيقة ومريحة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Norelco آلة حلاقة كهربائية

    حلاقة دقيقة

    تتميّز آلة الحلاقة المزدوجة الرؤوس بوزنها الخفيف وحجمها الصغير وسهولة استخدامها بالإضافة إلى تقنية Lift & Cut ورؤوس تتحرك فرديًا، ما يضمن تجربة حلاقة دقيقة ومريحة.

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      حلاقة دقيقة

      نظام الرفع والقص Lift & Cut

      رؤوس عائمة منفردة

      رؤوس عائمة منفردة

      تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.

      نظام Lift & Cut الفريد

      يقوم هذا النظام الفريد والمزدوج الشفرات في آلة الحلاقة من Philips برفع الشعر بلطف إلى الوضعية المناسبة لقصه بدقة.

      حلاقة لاسلكية لغاية 60 دقيقة

      حلاقة لاسلكية لغاية 60 دقيقة.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        تقنية الرفع والقص Lift & Cut
        تتبع دقيق
        رؤوس مرنة منفردة

      • سهولة الاستعمال

        جاري الشحن
        تشغيل بواسطة البطارية
        وقت الحلاقة
        20 يومًا

      • الملحقات

        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدال كل سنتين بـ HQ4+‎

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