حلاقة دقيقة
تتميّز آلة الحلاقة المزدوجة الرؤوس بوزنها الخفيف وحجمها الصغير وسهولة استخدامها بالإضافة إلى تقنية Lift & Cut ورؤوس تتحرك فرديًا، ما يضمن تجربة حلاقة دقيقة ومريحة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة دقيقة
تتميّز آلة الحلاقة المزدوجة الرؤوس بوزنها الخفيف وحجمها الصغير وسهولة استخدامها بالإضافة إلى تقنية Lift & Cut ورؤوس تتحرك فرديًا، ما يضمن تجربة حلاقة دقيقة ومريحة.
حلاقة دقيقة
تتميّز آلة الحلاقة المزدوجة الرؤوس بوزنها الخفيف وحجمها الصغير وسهولة استخدامها بالإضافة إلى تقنية Lift & Cut ورؤوس تتحرك فرديًا، ما يضمن تجربة حلاقة دقيقة ومريحة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة دقيقة
تتميّز آلة الحلاقة المزدوجة الرؤوس بوزنها الخفيف وحجمها الصغير وسهولة استخدامها بالإضافة إلى تقنية Lift & Cut ورؤوس تتحرك فرديًا، ما يضمن تجربة حلاقة دقيقة ومريحة.
تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.
يقوم هذا النظام الفريد والمزدوج الشفرات في آلة الحلاقة من Philips برفع الشعر بلطف إلى الوضعية المناسبة لقصه بدقة.
حلاقة لاسلكية لغاية 60 دقيقة.
أداء الحلاقة
سهولة الاستعمال
الملحقات