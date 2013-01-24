الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Shaver series 3000

آلة كهربائية للحلاقة الجافة

HQ6940/16
التصنيف الإجمالي / 5
  • ناعمة حتى على الرقبة ناعمة حتى على الرقبة ناعمة حتى على الرقبة
    -{discount-value}

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    HQ6940/16
    التصنيف الإجمالي / 5

    ناعمة حتى على الرقبة

    حلاقة دقيقة ومريحة بسعر معقول. تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action الخاص بآلة الحلاقة هذه من Philips مع تقنية Super Lift & Cut (الرفع والقص المتقدمة) لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    ناعمة حتى على الرقبة

    حلاقة دقيقة ومريحة بسعر معقول. تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action الخاص بآلة الحلاقة هذه من Philips مع تقنية Super Lift & Cut (الرفع والقص المتقدمة) لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات

    ناعمة حتى على الرقبة

    حلاقة دقيقة ومريحة بسعر معقول. تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action الخاص بآلة الحلاقة هذه من Philips مع تقنية Super Lift & Cut (الرفع والقص المتقدمة) لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Shaver series 3000 آلة كهربائية للحلاقة الجافة

    ناعمة حتى على الرقبة

    حلاقة دقيقة ومريحة بسعر معقول. تم دمج نظام عكس الحركة Reflex Action الخاص بآلة الحلاقة هذه من Philips مع تقنية Super Lift & Cut (الرفع والقص المتقدمة) لضمان الحصول على حلاقة دقيقة ومريحة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل series-shavers
      تسجيل

      اشترك في نشرتنا الإخبارية

      ناعمة حتى على الرقبة

      شفرات CloseCut

      • نظام Flex & Float ورؤوس CloseCut
      • استخدام سلكي فقط
      تقنية رفع وقص فعالة

      تقنية رفع وقص فعالة

      يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

      نظام Reflex Action

      نظام Reflex Action

      تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

      رأس تشذيب يظهر بكبسة زر

      رأس تشذيب يظهر بكبسة زر

      يُعدّ رأس تشذيب العرض الكامل الذي يظهر بكبسة زر حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشارب.

      مقبض مريح للاستخدام السهل

      مقبض مريح للاستخدام السهل

      يمكّنك هذا المقبض المريح من حمل الآلة بسهولة لحلاقة مريحة.

      رؤوس بديلة

      للحصول على أفضل أداء، استبدل رؤوس الحلاقة الخاصة بآلة الحلاقة من Philips كل سنتين بـ HQ55.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        تقنية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        • نظام Reflex Action
        • رؤوس مرنة منفردة

      • سهولة الاستعمال

        تشغيل
        استخدام سلكي فقط

      • الملحقات

        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

      • الطاقة

        فولتية تلقائية
        100 إلى 240  فولت

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدله كل سنة برأس HQ56

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • فرشاة التنظيف
      • غطاء للحماية

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند