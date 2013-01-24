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Coolskin

آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

HQ7742/16
التصنيف الإجمالي / 5
  • حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من إثارة البشرة. حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من إثارة البشرة. حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من إثارة البشرة.
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    Coolskin آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

    HQ7742/16
    التصنيف الإجمالي / 5

    حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من إثارة البشرة.

    نظام حلاقة مبتكر مقاوم للماء بنسبة 100% بواسطة مستحضر NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة، مع التخفيف من إثارة البشرة*. *عند استخدام مستحضر HQ 170.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Coolskin آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

    حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من إثارة البشرة.

    نظام حلاقة مبتكر مقاوم للماء بنسبة 100% بواسطة مستحضر NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة، مع التخفيف من إثارة البشرة*. *عند استخدام مستحضر HQ 170.

    حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من إثارة البشرة.

    نظام حلاقة مبتكر مقاوم للماء بنسبة 100% بواسطة مستحضر NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة، مع التخفيف من إثارة البشرة*. *عند استخدام مستحضر HQ 170.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Coolskin آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

    حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من إثارة البشرة.

    نظام حلاقة مبتكر مقاوم للماء بنسبة 100% بواسطة مستحضر NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة، مع التخفيف من إثارة البشرة*. *عند استخدام مستحضر HQ 170.

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      حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من إثارة البشرة.

      عند استخدام مستحضر NIVEA FOR MEN *عند استخدام مستحضر HQ 170

      نظام حلاقة فريد من نوعه يوزّع مستحضر الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN

      نظام حلاقة فريد من نوعه يوزّع مستحضر الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN

      يرطّب مستحضر/جيل NIVEA FOR MEN البشرة أثناء الحلاقة لتحضيرها لحلاقة ناعمة ومريحة وحمايتها من التحسّس. مغذى بالفيتامينات وخالٍ من الكحول للحصول على بشرة صحية وحيوية. نظام خرطوشة سهل الإدخال.

      حلقات انزلاق لانزلاق ناعم مع الحدّ من تهيّج البشرة

      حلقات انزلاق لانزلاق ناعم مع الحدّ من تهيّج البشرة

      تساعد حلقات الانزلاق الفريدة على بقاء الجيل/المستحضر على البشرة لفترة أطول للحصول على انزلاق ناعم والتخفيف من إثارة البشرة.

      تفتح المياه الساخنة المسام، وتسمح بحلاقة دقيقة

      تفتح المياه الساخنة المسام، وتسمح بحلاقة دقيقة

      يمكنك الحلاقة أثناء الاستحمام أو بعده: فالمياه الساخنة تفتح المسام، وتسمح بحلاقة دقيقة

      تقنية الحلاقة Lift & Cut مع نظام الشفرات

      يرفع نظام الشفرات الشعيرات لقصها بطريقة مريحة تحت مستوى البشرة.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        تقنية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        • رؤوس مرنة منفردة
        • آلة حلاقة بتقنية ثلاثية الأبعاد مزوّدة بنظام اتباع المنحنيات
        SkinComfort
        حلقات الانزلاق
        إنشاء المظهر
        أداة تشذيب دقيقة

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر الشحن
        جاري الشحن
        قابلة للشحن
        جاري الشحن
        8 ساعات
        رطب وجاف
        يمكن استخدامها أثناء الاستحمام
        وقت الحلاقة
        15 يومًا
        تنظيف
        قابلة للغسل

      • التصميم

        اللون الخارجي
        لكر

      • الملحقات

        الحامل
        قاعدة للشحن
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغير فاخرة
        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

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