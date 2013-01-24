حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من إثارة البشرة.
نظام حلاقة مبتكر مقاوم للماء بنسبة 100% بواسطة مستحضر NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة، مع التخفيف من إثارة البشرة*. *عند استخدام مستحضر HQ 170.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من إثارة البشرة.
نظام حلاقة مبتكر مقاوم للماء بنسبة 100% بواسطة مستحضر NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة، مع التخفيف من إثارة البشرة*. *عند استخدام مستحضر HQ 170.
حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من إثارة البشرة.
نظام حلاقة مبتكر مقاوم للماء بنسبة 100% بواسطة مستحضر NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة، مع التخفيف من إثارة البشرة*. *عند استخدام مستحضر HQ 170.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة مع التخفيف من إثارة البشرة.
نظام حلاقة مبتكر مقاوم للماء بنسبة 100% بواسطة مستحضر NIVEA FOR MEN المضمّن للحصول على حلاقة دقيقة كالحلاقة بواسطة الشفرة، مع التخفيف من إثارة البشرة*. *عند استخدام مستحضر HQ 170.
يرطّب مستحضر/جيل NIVEA FOR MEN البشرة أثناء الحلاقة لتحضيرها لحلاقة ناعمة ومريحة وحمايتها من التحسّس. مغذى بالفيتامينات وخالٍ من الكحول للحصول على بشرة صحية وحيوية. نظام خرطوشة سهل الإدخال.
تساعد حلقات الانزلاق الفريدة على بقاء الجيل/المستحضر على البشرة لفترة أطول للحصول على انزلاق ناعم والتخفيف من إثارة البشرة.
يمكنك الحلاقة أثناء الاستحمام أو بعده: فالمياه الساخنة تفتح المسام، وتسمح بحلاقة دقيقة
يرفع نظام الشفرات الشعيرات لقصها بطريقة مريحة تحت مستوى البشرة.
أداء الحلاقة
سهولة الاستعمال
التصميم
الملحقات