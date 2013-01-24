العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- حامل الحمام
- فرشاة التنظيف
- سلك الطاقة
- غطاء للحماية
- حقيبة صغيرة للسفر
- دليل المستخدم
سريعة. كاملة. فعالة.
توفر مسارات رؤوس الحلاقة Speed-XL الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سريعة. كاملة. فعالة.
توفر مسارات رؤوس الحلاقة Speed-XL الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة إكتشف كلّ المميزات
سريعة. كاملة. فعالة.
توفر مسارات رؤوس الحلاقة Speed-XL الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سريعة. كاملة. فعالة.
توفر مسارات رؤوس الحلاقة Speed-XL الثلاثة مساحة حلاقة أكبر بنسبة 50% لضمان تجربة حلاقة سريعة ودقيقة إكتشف كلّ المميزات
تقدم الخطوط الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL مساحة حلاقة أكبر بـ 50% لحلاقة سريعة وناعمة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة العادية.
يبقي رؤوس الحلاقة الثلاثة على اتصال دقيق ببشرتك لحلاقة سريعة وفعالة.
يضمن الطلاء المقاوم للبكتيريا داخل وحدة الحلاقة تنظيف آلة الحلاقة في ثوانٍ.
تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.
يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.
تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية
أداء الحلاقة
سهولة الاستعمال
التصميم
الملحقات
الطاقة
الخدمة