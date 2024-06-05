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  • شاهد طهو الأطباق اللذيذة من دون عناء شاهد طهو الأطباق اللذيذة من دون عناء شاهد طهو الأطباق اللذيذة من دون عناء
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    السلسلة 2000 جهاز Airfryer من السلسلة 2000 سعة 6,2 لترات

    NA230/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    شاهد طهو الأطباق اللذيذة من دون عناء

    مقرمش من الخارج وطري من الداخل. توفر تقنية RapidAir الفريدة الوقت والطاقة من دون التأثير في المذاق. شاهد من خلال نافذة الطهو تحوّل المكونات المفضلة لديك إلى طعام لذيذ في أقل من 15 دقيقة.

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    السلسلة 2000 جهاز Airfryer من السلسلة 2000 سعة 6,2 لترات

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    شاهد طهو الأطباق اللذيذة من دون عناء

    • سهولة الاستخدام
    • توفير الوقت والطاقة
    • زيت أقل
    • نافذة الطهو
    استمتع بطعام صحي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    استمتع بطعام صحي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

    يقوم الطهو بالهواء الساخن بإعداد الأطباق المفضلة لديك مع ما يصل إلى 90% أقل من الدهون من دون التأثير في المذاق.

    13 طريقة طهو بلمسة زر واحدة

    13 طريقة طهو بلمسة زر واحدة

    القلي بواسطة الهواء والخَبز والشواء والتحميص وأكثر من ذلك. اضبط الوقت ودرجة الحرارة يدويًا أو استخدم الوظائف المسبقة الضبط للاستفادة من 13 طريقة طهو مختلفة بما في ذلك إعادة التسخين وإزالة الجليد والحفاظ على السخونة.

    نافذة الطهو لمشاهدة طهو الطعام

    نافذة الطهو لمشاهدة طهو الطعام

    لا مزيد من التخمين. راقب الطعام في أثناء طهوه حتى ترى متى يصبح جاهزًا!

    شاشة تعمل باللمس لتحكم بدون جهد

    شاشة تعمل باللمس لتحكم بدون جهد

    شاشة تعمل باللمس سهلة الاستخدام تضم 9 وظائف محددة مسبقًا للاختيار من بينها: البطاطس المقلية المجمّدة، والبطاطس المقلية الطازجة، وأفخاذ الدجاج، واللحم، والأسماك، والفطور، والخضراوات، وقوالب الحلوى، والحفاظ على السخونة.

    وصفات لذيذة مصممة لجهاز Airfryer الخاص بك في تطبيق HomeID

    وصفات لذيذة مصممة لجهاز Airfryer الخاص بك في تطبيق HomeID

    اكتشف آلاف الوصفات المجانية والإعدادات المحددة لجهاز Airfryer الخاص بك. يقول 93% من المستخدمين إن تطبيق HomeID يسهّل عملية الطهو.**

    تنظيف سريع وسهل

    تنظيف سريع وسهل

    وفّر وقت التنظيف باستخدام طبق StarPlate غير اللاصق الذي يمكن وضعه في الجلاية.

    حجم مثالي لأي مطبخ مع صينية سعة 6,2 لترات

    حجم مثالي لأي مطبخ مع صينية سعة 6,2 لترات

    إن التصميم الصغير مثالي لكل مطبخ، سواء أكان كبيرًا أم صغيرًا. يمكنه أن يتّسع لما يصل إلى 800 غ من البطاطس المقلية أو 8 قطع من أفخاذ الدجاج أو 800 غ من الخضراوات في صينية سعة 6,2 لترات.

    توفير الوقت وخفض فواتير الكهرباء

    توفير الوقت وخفض فواتير الكهرباء

    يمكنك الطهي بسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% وتوفير ما يصل إلى 70% من الطاقة عند الطهي باستخدام جهاز Airfryer من Philips بدلاً من استخدام الفرن.***

    طعام مقرمش لذيذ مع تقنية RapidAir

    طعام مقرمش لذيذ مع تقنية RapidAir

    طعام مقرمش من الخارج وطري من الداخل من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه. تولِّد تقنية RapidAir بفضل تصميمها الفريد الذي يتخذ شكل "نجم البحر" تدفق هواء مثاليًا للطهو بسرعة وبمذاق لذيذ في كل مرة.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • توافق المنتج

      متوافق مع
      HD9945، ‏HD9946، ‏HD9905، ‏HD9921

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220 - 240  V
      الطاقة
      1700  W
      طول سلك الطاقة
      0,8  m
      التردد
      50 - 60  Hz
      تشغيل فوري/لا حاجة إلى الإحماء المسبق
      نعم
      واجهة
      رقمية
      زر الإعداد المسبق
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      وزن الجهاز المنزلي
      5,35  kg
      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      ‎404 × 309 × 308 مم

    • المواصفات العامّة

      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة مدمج
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم
      مقابض عازلة للحرارة
      نعم
      قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      عنصر تحكم بدرجة الحرارة
      60 - 200 درجة مئوية
      جدران خارجية باردة
      نعم
      ميزات المنتج
      النافذة
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مدمج
      نعم
      التقنية
      تقنية Rapid air
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      نعم
      التحكم بالوقت
      لغاية 60 دقيقة
      طلاء مانع للالتصاق
      نعم
      وظيفة المحافظة على السخونة
      نعم
      واجهة شاشة لمس رقمية
      وظيفة تعيين الطهو مسبقًا
      طريقة الطهو
      • القلي
      • التحميص
      • الشوي
      • الخَبز
      • الطهي في وعاء واحد
      • التحمير
      • القلي السطحي
      • طهي المأكولات المثلّجة
      • التسخين
      • إذابة الجليد
      • التجفيف
      • التحميص
      • المحافظة على السخونة
      طبقة داخلية خالية من BPA
      نعم

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون (الألوان)
      أسود

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

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    الآراء

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    • *مقارنة بالبطاطس المقلية المحضّرة في المنزل باستخدام مقلاة تقليدية.
    • **مسح أُجري على مستخدمي HomeID، ‏6000 مشارك، 2021.
    • ***متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع استخدام أجهزة Airfryer من Philips؛ طهو صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer على 160 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) أو فيليه سمك السلمون (ضبط جهاز Airfryer على 200 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) مقارنة باستخدام فرن من الفئة أ.
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