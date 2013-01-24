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Philips Avent

حقيبة ظهر BackPack من Avent

SCD138/69
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • حقيبة ظهر مصقولة ومريحة حقيبة ظهر مصقولة ومريحة حقيبة ظهر مصقولة ومريحة
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    Philips Avent حقيبة ظهر BackPack من Avent

    SCD138/69
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    حقيبة ظهر مصقولة ومريحة

    مصممة لحمل المواد اللازمة لتغيير حفاض الطفل عندما تكونين في الخارج معه. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، وهي مزوّدة بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى أشرطة للكتف. سهلة الترتيب مع إمكانية وصول سريع إلى الخانات الأمامية والرئيسية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent حقيبة ظهر BackPack من Avent

    حقيبة ظهر مصقولة ومريحة

    مصممة لحمل المواد اللازمة لتغيير حفاض الطفل عندما تكونين في الخارج معه. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، وهي مزوّدة بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى أشرطة للكتف. سهلة الترتيب مع إمكانية وصول سريع إلى الخانات الأمامية والرئيسية. إكتشف كلّ المميزات

    حقيبة ظهر مصقولة ومريحة

    مصممة لحمل المواد اللازمة لتغيير حفاض الطفل عندما تكونين في الخارج معه. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، وهي مزوّدة بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى أشرطة للكتف. سهلة الترتيب مع إمكانية وصول سريع إلى الخانات الأمامية والرئيسية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent حقيبة ظهر BackPack من Avent

    حقيبة ظهر مصقولة ومريحة

    مصممة لحمل المواد اللازمة لتغيير حفاض الطفل عندما تكونين في الخارج معه. هذه الحقيبة عبارة عن تصميم مريح وخفيف الوزن، وهي مزوّدة بجزء خلفي مبطّن وإنما يسمح بالتنفس بالإضافة إلى أشرطة للكتف. سهلة الترتيب مع إمكانية وصول سريع إلى الخانات الأمامية والرئيسية. إكتشف كلّ المميزات

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      حقيبة ظهر مصقولة ومريحة

      خفيفة الوزن وأنيقة المظهر

      • البني الفاتح
      تحافظ على برودة الرضّاعات أو سخونتها

      تحافظ على برودة الرضّاعات أو سخونتها

      جيب 3M Thinsulate™‎ للحفاظ على سخونة رضّاعتين من Avent تحتويان على مياه ساخنة ومغلية مسبقًا أو للحفاظ على برودة الحليب الصناعي المحضّر مسبقًا/حليب الأم لساعات متعددة.

      تصميم مصقول ورفيع ومتعدد الاستعمالات

      تصميم مصقول ورفيع ومتعدد الاستعمالات

      مثالية للاستخدام في الرحلات النهارية مع طفلك أو فقط أثناء وجودك خارج المنزل.

      مصنوعة من نايلون خفيف الوزن ونظيف

      مصنوعة من نايلون خفيف الوزن ونظيف

      سهلة التنظيم

      تمتعي بوصول سريع وسهل إلى الخانات الأمامية والرئيسية.

      حمل المواد اللازمة لتغيير حفاض الطفل

      قطعة قماش لتغيير حفاض الطفل كبيرة وقابلة للإزالة وكيس غسيل مزوّد برباط.

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        الصين
        نعم

      • المحتويات

        حقيبة ظهر
        1  قطعة
        قطعة قماش لتغيير حفاض الطفل
        1  قطعة
        كيس غسيل
        1  قطعة
        جيب قابل للفك مزوّد بشريط
        1  قطعة

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