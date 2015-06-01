المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن الفائدة العاطفية
  • صورة عن الفائدة العاطفية

تم إيقافه

Philips Aventوسادة تدليك كبيرة

SCF167/01

حجم مناسب، راحة قصوى

تتمتّع بطانة التدليك الناعمة هذه بقمع أوسع مصمم خصيصًا للأمهات اللواتي لديهنّ حلمات أكبر. يمكن استخدامها مع مجموعة شافطات حليب الأم Comfort من Philips Avent. راجعي الصور أدناه لتتمكّني من معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى بطانة أكبر لشافطة حليب الأم.

عرض جميع المزايا
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم [إخلاء المسؤولية: 1]

شافطة حليب الأم مع قمع عريض

حجم مناسب، راحة قصوى

  • شافطة حليب تتلاءم مع كافة الأحجام

قمع أوسع لحجم مريح

قمع أوسع لحجم مريح

يمكنك معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى وسادة شافطة حليب كبيرة من خلال التحقق من احتواء الحلمة بطريقة مريحة في قمع الوسادة. فإذا لامست الحلمة جدران قمع الوسادة أو احتكّت بها، يجب في هذه الحالة اختيار وسادة شافطة الحليب الكبيرة لضمان شفط الحليب بشكل مريح أكثر.

الحجم الصحيح: تستريح الحلمة في قمع الوسادة

الحجم الصحيح: تستريح الحلمة في قمع الوسادة

إذا استراحت الحلمة في قمع الوسادة، فهذا يعني أن وسادة التدليك التي تستخدمينها ملائمة من حيث حجمها.

اختيار الحجم الكبير: تلامس الحلمة جدران القمع

اختيار الحجم الكبير: تلامس الحلمة جدران القمع

إذا لامست الحلمة جدران قمع الوسادة أو احتكت بها، فيجب في هذه الحالة اختيار وسادة شافطة حليب كبيرة ذات قمع أوسع لضمان شفط حليب بشكل مريح أكثر.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

اعثر على قطعة غيار أو ملحق

الانتقال إلى القطع والملحقات

القطع والملحقات

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.