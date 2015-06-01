قمع أوسع لحجم مريح

يمكنك معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى وسادة شافطة حليب كبيرة من خلال التحقق من احتواء الحلمة بطريقة مريحة في قمع الوسادة. فإذا لامست الحلمة جدران قمع الوسادة أو احتكّت بها، يجب في هذه الحالة اختيار وسادة شافطة الحليب الكبيرة لضمان شفط الحليب بشكل مريح أكثر.