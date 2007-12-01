ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF276/37
جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة
يعمل جهاز التعقيم بالبخار الإلكتروني Avent iQ24 من Philips بطريقة سريعة ومتواصلة بحيث تبقى المحتويات فيه معقمةً إلى أن تحتاجينها، مما يمنحك المزيد من الوقت للتفرغ لمهامك اليومية.
العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم [إخلاء المسؤولية: 1]
بقدرة 220-240 فولت
وفق مبدأ المستشفيات، تقضي سخونة البخار المكثفة على البكتيريا الضارة.
تتمتع منتجات Philips Avent المزودة بالتقنية الذكية والمتقدمة بالذكاء وسرعة الاستجابة - مصممة لتسهيل تغذية طفلك والعناية به.
يبقي هذا الجهاز المحتويات معقمةً من خلال تكرار هذه الدورة باستمرار لمدة 24 ساعةً. كما تتيح لك ميزة الإيقاف المؤقت إزالة المحتويات من دون مقاطعة هذه الدورة.
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