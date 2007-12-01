جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة

يعمل جهاز التعقيم بالبخار الإلكتروني Avent iQ24 من Philips بطريقة سريعة ومتواصلة بحيث تبقى المحتويات فيه معقمةً إلى أن تحتاجينها، مما يمنحك المزيد من الوقت للتفرغ لمهامك اليومية.