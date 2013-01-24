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Philips Avent iQ24

معقّم بخاري كهربائي

SCF276/37
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips Avent iQ24 معقّم بخاري كهربائي

    SCF276/37
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة

    يعمل جهاز التعقيم بالبخار الإلكتروني Avent iQ24 من Philips بطريقة سريعة ومتواصلة بحيث تبقى المحتويات فيه معقمةً إلى أن تحتاجينها، مما يمنحك المزيد من الوقت للتفرغ لمهامك اليومية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent iQ24 معقّم بخاري كهربائي

    جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة

    يعمل جهاز التعقيم بالبخار الإلكتروني Avent iQ24 من Philips بطريقة سريعة ومتواصلة بحيث تبقى المحتويات فيه معقمةً إلى أن تحتاجينها، مما يمنحك المزيد من الوقت للتفرغ لمهامك اليومية. إكتشف كلّ المميزات

    جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة

    يعمل جهاز التعقيم بالبخار الإلكتروني Avent iQ24 من Philips بطريقة سريعة ومتواصلة بحيث تبقى المحتويات فيه معقمةً إلى أن تحتاجينها، مما يمنحك المزيد من الوقت للتفرغ لمهامك اليومية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent iQ24 معقّم بخاري كهربائي

    جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة

    يعمل جهاز التعقيم بالبخار الإلكتروني Avent iQ24 من Philips بطريقة سريعة ومتواصلة بحيث تبقى المحتويات فيه معقمةً إلى أن تحتاجينها، مما يمنحك المزيد من الوقت للتفرغ لمهامك اليومية. إكتشف كلّ المميزات

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      جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة

      تبقي التقنية الذكية المحتويات معقمةً لمدة 24 ساعةً

      • بقدرة 220-240 فولت
      تعقيم فعّال

      تعقيم فعّال

      وفق مبدأ المستشفيات، تقضي سخونة البخار المكثفة على البكتيريا الضارة.

      التقنية الذكية- يستجيب بذكاء لتلبية حاجاتك

      التقنية الذكية- يستجيب بذكاء لتلبية حاجاتك

      تتمتع منتجات Philips Avent المزودة بالتقنية الذكية والمتقدمة بالذكاء وسرعة الاستجابة - مصممة لتسهيل تغذية طفلك والعناية به.

      تعقيم المحتويات ليلاً نهاراً

      تعقيم المحتويات ليلاً نهاراً

      يبقي هذا الجهاز المحتويات معقمةً من خلال تكرار هذه الدورة باستمرار لمدة 24 ساعةً. كما تتيح لك ميزة الإيقاف المؤقت إزالة المحتويات من دون مقاطعة هذه الدورة.

      شاشة رقمية تبقيك على اطلاع بسير التعقيم

      شاشة رقمية تبقيك على اطلاع بسير التعقيم

      تبقيك كل من شاشة العرض الرقمية والتنبيهات الصوتية المتقدمة على اطلاع بسير عملية التعقيم أثناء دورة التعقيم.

      يعقّم 6 قناني رضاعة في 6 دقائق فقط

      يعقّم 6 قناني رضاعة في 6 دقائق فقط

      يستوعب لغاية ستّ رضّاعات Avent سعة 260 مل/ 9 بوصات أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent وملحقاتهما. يعقّم هذا الجهاز المحتويات في غضون 6 دقائق ويبقيها معقّمة لغاية 6 ساعات في حال لم يتم فتحه.

      إمكانية إزالة المحتويات في أي وقت

      إمكانية إزالة المحتويات في أي وقت

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فولتية
        220 - 240  فولت
        إنكلترا
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        الأبعاد
        320 (ارتفاع)، 235 (عرض)، 235 (طول)  ملليمترًا
        الوزن
        1.609  كلغ
        حلمة تدفق فائقة الطراوة لحديثي الولادة
        1  قطعة

      • المحتويات

        ملاقط
        1  قطعة
        قنينة رضاعة Airflex سعة 125 ملليلتر/ 4 بوصات
        1  قطعة
        لهّايات لحديثي الولادة
        1  قطعة

      • المحتويات

        كوب لقياس السعة
        1  قطعة
        معقّم بخاري كهربائي iQ24
        1  قطعة

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