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  • جهاز تعقيم سريع بالبخار يمكن استخدامه في الميكروويف جهاز تعقيم سريع بالبخار يمكن استخدامه في الميكروويف جهاز تعقيم سريع بالبخار يمكن استخدامه في الميكروويف

    Philips Avent جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف

    SCF281/03

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    جهاز تعقيم سريع بالبخار يمكن استخدامه في الميكروويف

    يُعتبر المعقّم بالبخار Avent من Philips الذي يمكن استخدامه في الميكروويف خيارًا رائعًا لعملية تعقيم سريعة وفعالة في المنزل وخارجه. يمكن تعقيم ما يصل إلى 4 رضّاعات أو منتجات Avent من Philips في دفعة واحدة، مع القضاء على ‎99,9% من الجراثيم في دقيقتَين فقط.

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    Philips Avent جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف

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    جهاز تعقيم سريع بالبخار يمكن استخدامه في الميكروويف

    للاستخدام في المنزل أو خارجه

    • يقضي على 99.9% من الجراثيم الضارة
    • يعقّم العناصر في خلال دقيقتَين
    • يستوعب 4 رضّاعات Avent من Philips
    • يتناسب مع معظم أجهزة الميكروويف
    يعقّم رضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والعريض

    يعقّم رضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والعريض

    يعقّم جهاز التعقيم رضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والعريض. ويمكن تعقيم لغاية 4 رضّاعات أطفال Avent في الوقت عينه.

    يعقّم شافطات حليب الأم واللّهايات وأدوات تناول الطعام، بالإضافة إلى رضّاعات الأطفال

    يُمكن استخدام جهاز التعقيم لتعقيم شافطات حليب الأم واللّهايات وأدوات تناول الطعام ومنتجات أخرى، بالإضافة إلى رضّاعات الأطفال.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      مدة التعقيم
      دقيقتان لقدرة 1200-1850 واط، و4 دقائق لقدرة 850-1100 واط و6 دقائق لقدرة 500-800 واط
      سعة المياه
      سعة 200 مل

    • الوزن والأبعاد

      الأبعاد
      166 (ارتفاع)، 280 (عرض)، 280 (طول)  ملليمترًا
      الوزن
      740  غ

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      بولندا

    • محتويات العبوة

      جهاز التعقيم بالبخار - يوضع بالمايكرويف
      1  قطعة
      ملاقط
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

    • مواصفات التغليف

      تغليف ورقي**
      نعم

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