SCF281/03
جهاز تعقيم سريع بالبخار يمكن استخدامه في الميكروويف
يُعتبر المعقّم بالبخار Avent من Philips الذي يمكن استخدامه في الميكروويف خيارًا رائعًا لعملية تعقيم سريعة وفعالة في المنزل وخارجه. يمكن تعقيم ما يصل إلى 4 رضّاعات أو منتجات Avent من Philips في دفعة واحدة، مع القضاء على 99,9% من الجراثيم في دقيقتَين فقط.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يعقّم جهاز التعقيم رضّاعات الأطفال ذات حجم العنق القياسي والعريض. ويمكن تعقيم لغاية 4 رضّاعات أطفال Avent في الوقت عينه.
يُمكن استخدام جهاز التعقيم لتعقيم شافطات حليب الأم واللّهايات وأدوات تناول الطعام ومنتجات أخرى، بالإضافة إلى رضّاعات الأطفال.
المواصفات الفنية
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
محتويات العبوة
مراحل التنمية
مواصفات التغليف
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