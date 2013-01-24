تم تصميمها لتأمين الراحة
تضمن شافطة حليب الأم اليدوية الفريدة SCF302/01 من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعاليةً محسّنة، فمن المثبت سريريًا أنها تقوم بشفط كمية أكبر من الحليب مقارنة بشافطة الحليب الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها لتأمين الراحة
تضمن شافطة حليب الأم اليدوية الفريدة SCF302/01 من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعاليةً محسّنة، فمن المثبت سريريًا أنها تقوم بشفط كمية أكبر من الحليب مقارنة بشافطة الحليب الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*.
تم تصميمها لتأمين الراحة
تضمن شافطة حليب الأم اليدوية الفريدة SCF302/01 من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعاليةً محسّنة، فمن المثبت سريريًا أنها تقوم بشفط كمية أكبر من الحليب مقارنة بشافطة الحليب الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها لتأمين الراحة
تضمن شافطة حليب الأم اليدوية الفريدة SCF302/01 من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعاليةً محسّنة، فمن المثبت سريريًا أنها تقوم بشفط كمية أكبر من الحليب مقارنة بشافطة الحليب الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*.
تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.
ذاكرة إلكترونية تتعرّف على وتيرة الشفط وتتابعها بلمسة زر واحدة.
يؤدي شفط الحليب إلى جعل حليبك متوفراً، حتى عندما يتعذّر عليك التواجد مع طفلك
بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية، يمكن تشغيل شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية هذه بواسطة طاقة البطارية كما يمكن استخدامها كشافطة يدوية لمرونة كاملة.
يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.
الطاقة
المحتويات
المحتويات
SCF615/10
SCF614/10
SCF612/10
SCF504/30
SCF603/25
SCF157/02
SCF156/01
SCF156/00
SCF155/06
SCF152/02
SCF254/60
SCF254/30
SCF253/20