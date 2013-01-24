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Philips Avent

شوكة وملعقة للأطفال 12 شهراً وما فوق

SCF712/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى
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    Philips Avent شوكة وملعقة للأطفال 12 شهراً وما فوق

    SCF712/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى

    تشكّل مجموعة أدوات المائدة Avent من Philips حلاً لمراحل نمو طفلك

    Philips Avent شوكة وملعقة للأطفال 12 شهراً وما فوق

    ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى

    تشكّل مجموعة أدوات المائدة Avent من Philips حلاً لمراحل نمو طفلك

    ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى

    تشكّل مجموعة أدوات المائدة Avent من Philips حلاً لمراحل نمو طفلك

    Philips Avent شوكة وملعقة للأطفال 12 شهراً وما فوق

    ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى

    تشكّل مجموعة أدوات المائدة Avent من Philips حلاً لمراحل نمو طفلك

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    ملعقة الطفل الأولى وشوكته الأولى

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    مقابض مقاومة للانزلاق - يسهل الإمساك بها وتستقر على الوعاء بلا انزلاق

    مقابض مقاومة للانزلاق - يسهل الإمساك بها وتستقر على الوعاء بلا انزلاق

    ملعقة وشوكة بتجويف عميق

    ملعقة وشوكة بتجويف عميق

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في الصين
      نعم
      وزن المنتج
      0.041  كلغ

    • المحتويات

      شوكة للأطفال الصغار
      1
      ملعقة للأطفال الصغار
      1

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد الصندوق F
      28 (عمق) X‏ 101 (عرض) X ‏213 (ارتفاع)  ملليمترًا
      مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
      الملعقة/الشوكة: 130 (طول) X ‏24 (عرض) X‏ 15 (عمق)  ملليمترًا
      عدد الصناديق F في الصندوق A
      6

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