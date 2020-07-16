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تم إيقافه
محادثات بصوت واضح وتصميم خفيف الوزن
تتميز سماعات الرأس فوق الأذن SHM1900 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بوزن خفيف لراحة قصوى.
مثبتة فوق الأذن
بدّل بسهولة بين الكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر المحمول بفضل المحوّل 2 إلى 1.
تضمن العصا القابلة للضبط بسهولة أن الميكروفون في وضعية صحيحة دائمًا لالتقاط الصوت.
تصميم مثبّت فوق الأذن لأعلى مستوى من الراحة والملاءمة. بالإضافة إلى ذلك، يعزل هذا التصميم الضوضاء الخارجية لتجربة استماع عالية الوضوح.
4.0
من 5
1
الرأي
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
tulipzah
16/07/2020
Saudi Arabia
نقل الصوت رائع
جيدة في نقل الصوت و مريحة استعمله من سنتين تقريبا و مازال بنفس الاداء
الحسنات
الصوت ممتاز
سلبيات
وسائد الاذن تلفت
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج SHM1900 سماعة رأس للكمبيوتر الشخصي
تاريخ الاستخدام 2019-07-16
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج SHM1900 سماعة رأس للكمبيوتر الشخصي
تاريخ الاستخدام 2019-07-16