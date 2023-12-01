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تم إيقافه

سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بميكروفون

SHM5178BK/00

محادثات واضحة وتصميم خفيف الوزن.

إن Philips SHM5178 عبارة عن سماعات رأس لاسلكية خفيفة الوزن تزوّدك بأعلى مستوى من الراحة.

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محادثات واضحة وتصميم خفيف الوزن.

  • مكالمات واضحة

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