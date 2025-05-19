مشغّلات مصنوعة من النيوديميوم حجم 50 مم. صوت hi-fi أصلي

تم تصميم المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم لتميل بزاوية 15 درجة، فتتلاءم مع شكل أذنك الطبيعي، ما يضمن لك الاستماع إلى كل الترددات بدقة مثالية. ستسمع النغمات العالية النطاق والحيوية والنغمات المنخفضة النطاق والمضبوطة، بالإضافة إلى النغمات المتوسطة النطاق الغنية والطبيعية. وبذلك تكون مثالية لأي موسيقى تفضل الاستماع إليها.