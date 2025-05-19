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SHP9500CY/00
سماعات Freddie
إنها صديقتك المفضلة! امنح موسيقاك المفضلة الصوت الذي تستحقه مع هذه السماعات السلكية ذات المظهر الكلاسيكي والتصميم المفتوح. صُممت للاستماع المنزلي، وتتميز بضبط صوتي مثالي لعشاق الموسيقى، ومظهر كلاسيكي رائع، وراحة عصرية.
تصميم قديم مع صوت حيوي
سماعات سلكية مفتوحة من الخلف
مشغّلات مزوية مقاس 50 مم
مريحة للاستماع لفترات طويلة
تميّز بإطلالة قديمة مستوحاة من السبعينيات من خلال تنسيق بنطال جلدي مع قميصك المفضل وهذه السماعات! سواء أكنت تستمع إلى أسطوانات الفينيل القديمة أم إلى أحدث الأغاني، فقد حان الوقت للاسترخاء والاستمتاع بالصوت الدافئ والأصلي.
يسمح لك التصميم المفتوح من الخلف بالانغماس بالموسيقى والشعور بها. وبدون أي غطاء يحجز الصوت، ستستمتع بأداء غامر وواسع يفصل بين الأصوات والآلات الموسيقية لتستمتع بالتأثير الكامل لكل نغمة. وستشعر بالتالي وكأنك في الاستوديو مع فرقتك المفضلة.
تم تصميم المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم لتميل بزاوية 15 درجة، فتتلاءم مع شكل أذنك الطبيعي، ما يضمن لك الاستماع إلى كل الترددات بدقة مثالية. ستسمع النغمات العالية النطاق والحيوية والنغمات المنخفضة النطاق والمضبوطة، بالإضافة إلى النغمات المتوسطة النطاق الغنية والطبيعية. وبذلك تكون مثالية لأي موسيقى تفضل الاستماع إليها.
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