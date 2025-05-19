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  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie
  • سماعات Freddie

Retroسماعات فوق الأذن في الداخل

SHP9500CY/00

سماعات Freddie

إنها صديقتك المفضلة! امنح موسيقاك المفضلة الصوت الذي تستحقه مع هذه السماعات السلكية ذات المظهر الكلاسيكي والتصميم المفتوح. صُممت للاستماع المنزلي، وتتميز بضبط صوتي مثالي لعشاق الموسيقى، ومظهر كلاسيكي رائع، وراحة عصرية.

عرض جميع المزايا

سماعات Freddie

  • تصميم قديم مع صوت حيوي

  • سماعات سلكية مفتوحة من الخلف

  • مشغّلات مزوية مقاس 50 مم

  • مريحة للاستماع لفترات طويلة

شكل كلاسيكي، صوت عصري

شكل كلاسيكي، صوت عصري

تميّز بإطلالة قديمة مستوحاة من السبعينيات من خلال تنسيق بنطال جلدي مع قميصك المفضل وهذه السماعات! سواء أكنت تستمع إلى أسطوانات الفينيل القديمة أم إلى أحدث الأغاني، فقد حان الوقت للاسترخاء والاستمتاع بالصوت الدافئ والأصلي.

سماعات مثبّتة على الأذن مفتوحة من الخلف. انغمس بموسيقاك

سماعات مثبّتة على الأذن مفتوحة من الخلف. انغمس بموسيقاك

يسمح لك التصميم المفتوح من الخلف بالانغماس بالموسيقى والشعور بها. وبدون أي غطاء يحجز الصوت، ستستمتع بأداء غامر وواسع يفصل بين الأصوات والآلات الموسيقية لتستمتع بالتأثير الكامل لكل نغمة. وستشعر بالتالي وكأنك في الاستوديو مع فرقتك المفضلة.

مشغّلات مصنوعة من النيوديميوم حجم 50 مم. صوت hi-fi أصلي

مشغّلات مصنوعة من النيوديميوم حجم 50 مم. صوت hi-fi أصلي

تم تصميم المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم لتميل بزاوية 15 درجة، فتتلاءم مع شكل أذنك الطبيعي، ما يضمن لك الاستماع إلى كل الترددات بدقة مثالية. ستسمع النغمات العالية النطاق والحيوية والنغمات المنخفضة النطاق والمضبوطة، بالإضافة إلى النغمات المتوسطة النطاق الغنية والطبيعية. وبذلك تكون مثالية لأي موسيقى تفضل الاستماع إليها.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.