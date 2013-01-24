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سماعات رأس مثبّتة على الأذن

SHP9600/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • أداء عالي الجودة أداء عالي الجودة أداء عالي الجودة
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    سماعات رأس مثبّتة على الأذن

    SHP9600/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    أداء عالي الجودة

    هل تبحث عن المزيج المثالي بين الأداء والراحة والجودة؟ تم تصميم سماعات الرأس المثبتة على الأذن وذات الجزء الخلفي المفتوح هذه للارتقاء بتجربة الاستماع إلى الموسيقى في المنزل إلى المستوى التالي. ستحصل على صوت رائع وبنية متميّزة وتوصيلات كبلات مطلية بالذهب. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس مثبّتة على الأذن

    أداء عالي الجودة

    هل تبحث عن المزيج المثالي بين الأداء والراحة والجودة؟ تم تصميم سماعات الرأس المثبتة على الأذن وذات الجزء الخلفي المفتوح هذه للارتقاء بتجربة الاستماع إلى الموسيقى في المنزل إلى المستوى التالي. ستحصل على صوت رائع وبنية متميّزة وتوصيلات كبلات مطلية بالذهب. إكتشف كلّ المميزات

    أداء عالي الجودة

    هل تبحث عن المزيج المثالي بين الأداء والراحة والجودة؟ تم تصميم سماعات الرأس المثبتة على الأذن وذات الجزء الخلفي المفتوح هذه للارتقاء بتجربة الاستماع إلى الموسيقى في المنزل إلى المستوى التالي. ستحصل على صوت رائع وبنية متميّزة وتوصيلات كبلات مطلية بالذهب. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس مثبّتة على الأذن

    أداء عالي الجودة

    هل تبحث عن المزيج المثالي بين الأداء والراحة والجودة؟ تم تصميم سماعات الرأس المثبتة على الأذن وذات الجزء الخلفي المفتوح هذه للارتقاء بتجربة الاستماع إلى الموسيقى في المنزل إلى المستوى التالي. ستحصل على صوت رائع وبنية متميّزة وتوصيلات كبلات مطلية بالذهب. إكتشف كلّ المميزات

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      أداء عالي الجودة

      • مثبتة فوق الأذن
      • جزء خلفي مفتوح

      تصميم مفتوح من الجهة الخلفية. صوت غامر

      اشعر بإيقاع الموسيقى. تمت موالفة المشغّلات حجم 50 مم بطريقة مثالية، لتوفير جهير واضح، ومدى متوسط متوازن، وترددات عالية بجودتها الأصلية. تمت هندسة المشغّلات لملاءمة شكل الأذن الطبيعي، وضمان الاستمتاع بأدق التفاصيل.

      مستوى راحة ومتانة فائق

      تمت تقوية عصبة الرأس بالفولاذ المتين الذي يضيف مقدار الضغط المناسب لملاءمة محكمة. تضيف بطانة عصبة الرأس المؤلّفة من طبقتَين راحة فعلية، أما بطانات غطاءَي الأذن المسامية فمثالية لجلسات الاستماع الطويلة.

      اتصل بأي مصدر. من هاتف أو مكبّر صوت سماعة الرأس

      انغمس في ألبوماتك المفضّلة على جهازك الذكي أو التجهيزات المركّبة في منزلك، أو التلفزيون أو الكمبيوتر المحمول. يشتمل الكبل المضمّن على محوّل مقبس من 6,3 مم إلى 3,5 مطلي بالذهب، لتزويدك بأفضل اتصال أثناء الاستماع على معدّاتك المصممة لهواة الصوت.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مفتوح
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        المقاومة
        32  أوم
        طاقة الإدخال القصوى
        200  ملي واط
        الحساسية
        101  ديسيبل
        قطر السماعة
        50  ملليمترًا
        الاستجابة للتردد
        12 - 35000  هرتز

      • إمكانية الاتصال

        توصيل الكبل
        من طرف واحد
        طبقة الموصل
        مطلية بالذهب
        طول السلك
        كبل مضمّن قابل للفصل طول 3 م

      • الملحقات

        موصل المحوّل
        3,5 - 6,3  ملليمترًا

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        5,004  رطل
        الوزن الإجمالي
        2,27  كلغ
        GTIN
        ‪1 48 95229 10840 7
        الارتفاع
        23.5  سم
        الارتفاع
        9,3  بوصة
        الطول
        37.5  سم
        الطول
        14.8  بوصة
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        وزن العلبة فارغة
        2,822  رطل
        وزن العلبة فارغة
        1.28  كلغ
        العرض
        8.3  بوصة
        العرض
        21  سم
        الوزن الصافي
        0,99  كلغ
        الوزن الصافي
        2,183  رطل

      • أبعاد العلبة

        العمق
        4.7  بوصة
        العمق
        12  سم
        EAN
        ‎48 95229 10840 0
        الوزن الإجمالي
        1.455  رطل
        الوزن الإجمالي
        0.66  كلغ
        الارتفاع
        22.5  سم
        الارتفاع
        8.9  بوصة
        الوزن الصافي
        0.728  رطل
        الوزن الصافي
        0.33  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون
        وزن العلبة فارغة
        0.728  رطل
        وزن العلبة فارغة
        0.33  كلغ
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        العرض
        19.5  سم
        العرض
        7.7  بوصة

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