تمارين رياضية أذكى، بغض النظر عن الظروف الجوية.
استفِد من تمارينك الرياضية إلى أقصى حد بفضل سماعات الرأس الرياضية والمقاومة للماء هذه. يساعدك جهاز مراقبة معدل ضربات القلب في معرفة مستوى قوتك، أما الصوت المنشّط فيساعدك على الاستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبّع تقدّمك على تطبيق Philips Headphones. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمارين رياضية أذكى، بغض النظر عن الظروف الجوية.
استفِد من تمارينك الرياضية إلى أقصى حد بفضل سماعات الرأس الرياضية والمقاومة للماء هذه. يساعدك جهاز مراقبة معدل ضربات القلب في معرفة مستوى قوتك، أما الصوت المنشّط فيساعدك على الاستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبّع تقدّمك على تطبيق Philips Headphones. إكتشف كلّ المميزات
تمارين رياضية أذكى، بغض النظر عن الظروف الجوية.
استفِد من تمارينك الرياضية إلى أقصى حد بفضل سماعات الرأس الرياضية والمقاومة للماء هذه. يساعدك جهاز مراقبة معدل ضربات القلب في معرفة مستوى قوتك، أما الصوت المنشّط فيساعدك على الاستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبّع تقدّمك على تطبيق Philips Headphones. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمارين رياضية أذكى، بغض النظر عن الظروف الجوية.
استفِد من تمارينك الرياضية إلى أقصى حد بفضل سماعات الرأس الرياضية والمقاومة للماء هذه. يساعدك جهاز مراقبة معدل ضربات القلب في معرفة مستوى قوتك، أما الصوت المنشّط فيساعدك على الاستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبّع تقدّمك على تطبيق Philips Headphones. إكتشف كلّ المميزات
تتبّع معدل ضربات قلبك بفضل جهاز المراقبة المضمّن. تحتوي بطانة الأذن على مستشعر لتتبّع معدل ضربات قلبك بدقة. ستعرف الوقت المناسب لتحمّل المزيد والوقت المناسب للاستراحة. متوافقة مع تطبيقات تتبّع اللياقة البدنية المفتوحة مثل Strava وRunkeeper وتطبيق Philips Headphones.
ركض أسرع، قفز أعلى، ملاكمة أقوى. ستحصل على صوت واضح وجهير مدوٍّ ووقت تشغيل يبلغ 6 ساعات، حتى عند مرقبة معدل ضربات القلب. تستغرق عملية الشحن الواحدة ساعتَين عبر USB-C، أما عملية الشحن السريع لمدة 15 دقيقة فتمنحك وقت تشغيل لساعة إضافية.
استخدم الطرفَين المجنحَين المرنَين المصنوعَين من السيليكون، لملاءمة محكمة تحت تجويف أذنك. أو يمكنك استخدام مشبكَي الأذن لملاءمة مريحة على أذنك. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات متنوعة من رؤوس الأذن للحصول على ثبات مثالي داخل الأذن.
يمكنك استخدام تطبيق Philips Headphones لتتبّع معدل ضربات قلبك أثناء ممارسة التمارين الرياضية. أو يمكنك استخدام التطبيق لضبط صوت الموسيقى أو محطات البودكاست التي تستمع إليها. كذلك، يمكنك تحسين صوت الجهير أو خفض صوت الطنين الثلاثي أو تحديد خيار من بين أنماط الصوت المحددة مسبقًا.
تتميّز سماعات الرأس الرياضية هذه بتصنيف مقاوم للماء IPX5، ما يعني أنها مقاومة للبل المستمر. تعرّق بجهد ومارس التمارين الرياضية تحت المطر أو قم بارتدائها أثناء الاستحمام.
يضمن اتصال Bluetooth الثابت عدم تفويت أي أيقاع أثناء الركض. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك الزر المتعدد الوظائف إيقاف قوائم التشغيل مؤقتًا أو تلقي المكالمات أو ضبط مستوى الصوت أو تنشيط المساعد الصوتي في هاتفك.
بفضل جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن، أنت جاهز لطلب أي أمر من المساعد الصوت، سواء أكان إجراء المكالمات أم إرسال الرسائل أم الحصول على إجابات أثناء التنقل.
تستغرق عملية الشحن الواحدة ساعتَين. أما إذا كنت بحاجة إلى وقت إضافي، فيمكنك استخدام ميزة الشحن السريع لمدة 15 دقيقة للتشغيل لساعة إضافية.
الصوت
إمكانية الاتصال
الراحة
الملحقات
الطاقة
التصميم
أبعاد المنتج
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي