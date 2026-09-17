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TAH2000BK/97
سماعات Ringo
إن الجميع في عجلة من أمرهم إلا أنت! ضع هذه السماعات اللاسلكية ذات الطابع الكلاسيكي، واستمتع بأسلوب مريح وأنت تستمتع بالإيقاعات التي تحبها. استمتع بصوت رائع، و26 ساعة من التشغيل المتواصل، وراحة فائقة بفضل حجمها الصغير.
تصميم كلاسيكي مع صوت رائع
يسهل حملها والتنقل بها
وقت تشغيل لغاية 26 ساعة
اتصال Bluetooth المتعدد
تعيد سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن التصميم الأنيق الذي تحبه، وتساهم مشغّلات الصوت فيها بمقاس 40 مم إلى حد كبير في توليد صوت دافئ وعصري! ومع أغطية الأذن المستديرة الجذابة الشكل، ستبدو كأنك تستخدم مشغل شرائط كاسيت شخصي من الأيام الخوالي. هذا ويمكنك الاختيار من بين مجموعة رائعة من الألوان.
يمكنك الحصول على وقت تشغيل يصل إلى 26 ساعة من الشحن الكامل الذي يستغرق ساعتَين عبر USB-C. وإذا كنت بحاجة إلى زيادة سريعة في الطاقة، يكفي أن تشحن سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن لمدة 15 دقيقة فقط لتحصل على 6 ساعات إضافية من وقت التشغيل.
توفر لك تقنية Bluetooth 5.4 اتصالاً أكثر ثباتًا للحصول على بث سلس من دون أي انخفاض مزعج في الصوت. يمكنك الاتصال بـجهازَي Bluetooth في الوقت ذاته، ويمكنك استخدام تطبيق Philips Headphones لإدارة الأجهزة المتصلة.
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