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  • سماعات Ringo
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  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo
  • سماعات Ringo

جديد

2000 seriesسماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن

TAH2000BK/97

سماعات Ringo

إن الجميع في عجلة من أمرهم إلا أنت! ضع هذه السماعات اللاسلكية ذات الطابع الكلاسيكي، واستمتع بأسلوب مريح وأنت تستمتع بالإيقاعات التي تحبها. استمتع بصوت رائع، و26 ساعة من التشغيل المتواصل، وراحة فائقة بفضل حجمها الصغير.

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سماعات Ringo

  • تصميم كلاسيكي مع صوت رائع

  • يسهل حملها والتنقل بها

  • وقت تشغيل لغاية 26 ساعة

  • اتصال Bluetooth المتعدد

شكل كلاسيكي، صوت عصري

شكل كلاسيكي، صوت عصري

تعيد سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن التصميم الأنيق الذي تحبه، وتساهم مشغّلات الصوت فيها بمقاس 40 مم إلى حد كبير في توليد صوت دافئ وعصري! ومع أغطية الأذن المستديرة الجذابة الشكل، ستبدو كأنك تستخدم مشغل شرائط كاسيت شخصي من الأيام الخوالي. هذا ويمكنك الاختيار من بين مجموعة رائعة من الألوان.

عمر بطارية طويل وشحن سريع

عمر بطارية طويل وشحن سريع

يمكنك الحصول على وقت تشغيل يصل إلى 26 ساعة من الشحن الكامل الذي يستغرق ساعتَين عبر USB-C. وإذا كنت بحاجة إلى زيادة سريعة في الطاقة، يكفي أن تشحن سماعات الرأس هذه التي توضع على الأذن لمدة 15 دقيقة فقط لتحصل على 6 ساعات إضافية من وقت التشغيل.

اتصال Bluetooth ثابت متعدد النقاط وإقران سهل

اتصال Bluetooth ثابت متعدد النقاط وإقران سهل

توفر لك تقنية Bluetooth 5.4 اتصالاً أكثر ثباتًا للحصول على بث سلس من دون أي انخفاض مزعج في الصوت. يمكنك الاتصال بـجهازَي Bluetooth في الوقت ذاته، ويمكنك استخدام تطبيق Philips Headphones لإدارة الأجهزة المتصلة.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.