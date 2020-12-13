زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

ألا تعجبك الأغنية الحالية؟ تخطاها عبر الضغط مطوّلاً. هل تريد رفض تلقي مكالمة؟ اضغط مرة على الزر للقيام بذلك. والإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن سماعات الأذن هذه تتذكّر الجهاز الأخير الذي اقترنت به.