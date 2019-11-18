ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TAPH805BK/10
تحكّم بالهدوء
استمع إلى الموسيقى وليس إلى صوت المطر. يمكنك التحكّم بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط على سماعات الرأس اللاسلكية والمثبّتة على الأذن هذه وفقًا للحالة. استمع إلى الموسيقى طوال الرحلة، بفضل وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة وعملية شحن سريعة ومرنة
جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم
مثبتة فوق الأذن
تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بغطاءي أذن ناعمَين يمكن طيّهما بدقة بطريقتَين. يمكنك طيّهما بشكل مسطّح، ما يعتبر مثاليًا لتخزينهما في درج مكتبك أو حقيبة الحمل المضمّنة؛ أو يمكنك طيّهما بشكل مسطّح ونحو الداخل للحصول على حزمة صغيرة تتّسع في جيب معطفك وحقائبك.
لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.
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