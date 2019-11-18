تصميم قابل للطي بشكل مسطّح وصغير الحجم. سهولة في التخزين

تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بغطاءي أذن ناعمَين يمكن طيّهما بدقة بطريقتَين. يمكنك طيّهما بشكل مسطّح، ما يعتبر مثاليًا لتخزينهما في درج مكتبك أو حقيبة الحمل المضمّنة؛ أو يمكنك طيّهما بشكل مسطّح ونحو الداخل للحصول على حزمة صغيرة تتّسع في جيب معطفك وحقائبك.