القهوة (19)
0 التصفية
-
HD7686/90
- مع إبريق زجاجي
- تم التصنيع في ألمانيا
- أسود
-
-
HD5405/60
- مع إبريق زجاجي
- نظام Boil and Brew
- أسود
-
HD7446/00
- مع إبريق زجاجي
- باللون الأبيض
-
-
HD7448/70
- مع إبريق زجاجي
- أبيض وأزرق
-
HD7690/30
- مع إبريق زجاجي
- تم التصنيع في ألمانيا
- باللون الأبيض
-
HD7690/90
- مع إبريق زجاجي
- تم التصنيع في ألمانيا
- أسود
-
HD7446/70
- مع إبريق زجاجي
- أبيض وأزرق
-
HD7431/20
- مع إبريق زجاجي
- تصميم صغير (0,6 لترات)
- أسود
-
HD7478/20
- مع إبريق حراري
- اللون الأسود المعدني
-
HD7457/20
- مع إبريق زجاجي
- اللون الأسود المعدني
المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا
-
إضافة منتج
-
إضافة منتج
-
إضافة منتج
-
إضافة منتج
-
إضافة منتج
-
إضافة منتج