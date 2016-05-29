الطهي (48)
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HD9248/91
- مقلاة تقلل الدهون
- + وعاء شوي بحجم XL
- 1,2 كجم
- أسود
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HD9240/90
- مقلاة تقلل الدهون
- جهاز طهو متعدد الوظائف سعة 1.2 كجم
- أسود
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HD9240/30
- مقلاة تقلل الدهون
- جهاز طهو متعدد الوظائف سعة 1.2 كجم
- باللون الأبيض
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HD9645/21
- TurboStar
- + ملحق الخبز
- سطح غير لاصق
- أبيض، 1425 واط، 0,8 كجم
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HD9218/51
- مقلاة تقلل الدهون
- جهاز طهو متعدد الوظائف
- أسود
- 800 غ
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HD9220/20
- مقلاة تقلل الدهون
- جهاز طهو متعدد الوظائف
- أسود
- 800 غ
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HD9230/51
- مقلاة تقلل الدهون
- جهاز طهو متعدد الوظائف
- باللون الأبيض
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HD9247/31
- مقلاة تقلل الدهون
- + وعاء خَبز بحجم XL
- 1,2 كجم
- باللون الأبيض
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HD9220/42
- مقلاة تقلل الدهون
- جهاز طهو متعدد الوظائف
- أبيض/بنفسجي
- 800 غ
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HD9220/40
- مقلاة تقلل الدهون
- جهاز طهو متعدد الوظائف
- أبيض/بنفسجي
- 800 غ
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HD9220/41
- مقلاة تقلل الدهون
- جهاز طهو متعدد الوظائف
- أبيض/بنفسجي
- 800 غ
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HD9220/21
- مقلاة تقلل الدهون
- جهاز طهو متعدد الوظائف
- أسود
- 800 غ
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