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جميع السلاسل

  • حس بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • حس بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • حس بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • حس بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • حس بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • حس بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • حس بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • حس بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • حس بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • حس بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • حس بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • حس بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • حس بالإيقاع واستمتع بالراحة
  • حس بالإيقاع واستمتع بالراحة

سماعات أذن مزودة بميكروفون

TAE2000LB/97

حس بالإيقاع واستمتع بالراحة

ضع سماعات الأذن الخاصة بسماعات الرأس السلكية دي واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. تتميز سماعات الأذن كمان بموصل USB-C، مما يجعلها متوافقة مع الأجهزة.

عرض جميع المزايا

حس بالإيقاع واستمتع بالراحة

  • سماعات أذن مريحة

  • وحدة تحكم مدمجة بالسلك

  • موصل USB-C

  • جهير غني وصوت نقي

تصميم مريح للارتداء طوال اليوم

تصميم مدمج لراحة الارتداء، واستمتع براحة الاستماع طوال اليوم.

جهير غني وصوت نقي مهما كان المحتوى اللي بتسمعه

إيه طعم الحياة أثناء التنقل من غير أغانيك المفضلة؟ بتقدم سماعات الأذن دي جهيرًا غنيًا بفضل مشغلاتها القوية مقاس 14.2 mm. استمتع براحة الاستماع مع سماعات داخل الأذن بمقاس مناسب تمامًا.

ميكروفون مضمّن. انتقل من قائمة التشغيل للمكالمة في لحظة

تتميز سماعات الأذن الرائعة دي بميكروفون مضمّن يتيح لك الانتقال بسهولة من سماع الأغاني للرد على المكالمات، عشان تفضل على اتصال دائمًا مهما كانت الظروف.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.