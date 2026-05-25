ضمان لمدة عامين
TAE2000LB/97
حس بالإيقاع واستمتع بالراحة
ضع سماعات الأذن الخاصة بسماعات الرأس السلكية دي واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. تتميز سماعات الأذن كمان بموصل USB-C، مما يجعلها متوافقة مع الأجهزة.
سماعات أذن مريحة
وحدة تحكم مدمجة بالسلك
موصل USB-C
جهير غني وصوت نقي
تصميم مدمج لراحة الارتداء، واستمتع براحة الاستماع طوال اليوم.
إيه طعم الحياة أثناء التنقل من غير أغانيك المفضلة؟ بتقدم سماعات الأذن دي جهيرًا غنيًا بفضل مشغلاتها القوية مقاس 14.2 mm. استمتع براحة الاستماع مع سماعات داخل الأذن بمقاس مناسب تمامًا.
تتميز سماعات الأذن الرائعة دي بميكروفون مضمّن يتيح لك الانتقال بسهولة من سماع الأغاني للرد على المكالمات، عشان تفضل على اتصال دائمًا مهما كانت الظروف.
المراجعات