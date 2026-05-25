ميكروفون مضمّن. انتقل من قائمة التشغيل للمكالمة في لحظة

تتميز سماعات الأذن الرائعة دي بميكروفون مضمّن يتيح لك الانتقال بسهولة من سماع الأغاني للرد على المكالمات، عشان تفضل على اتصال دائمًا مهما كانت الظروف.