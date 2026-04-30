ضمان لمدة عامين
TAE3130BK/97
صوت عالي الدقّة.
تتميّز سماعات الأذن براحة كبيرة، كما يسهّل جهاز التحكّم المضمّن التنقل بين الموسيقى والمكالمات. توفر برامج تشغيل الصوت العالي الدقة تفاصيل أغنى وأمتع في الموسيقى المفضلة لديك!
جهير قوي
وزن خفيف، ملاءمة في الأذن
جهاز تحكّم مضمّن بـ 3 أزرار
موصل USB-C
صوت عالي الدقة
توفر المشغّلات القوية بحجم 10 مم صوتًا واضحًا ودقيقًا وديناميكيًا يُحسّن تجربة الاستماع، ما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي. سواء كنت تمارس الرياضة، أو تتنقل، أو تسترخي، توفر لك سماعات الأذن هذه جودة صوت ممتازة.
اكتشف مستويات جديدة من التفاصيل والوضوح في موسيقاك مع الصوت العالي الدقة. صوت نقي ودقيق مُحسّن لكل تنسيقات الموسيقى. تُلبي هذه السماعات المعايير الصارمة المطلوبة للحصول على علامة الجودة "الصوت العالي الدقة".
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