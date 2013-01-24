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سماعات رأس لاسلكية

TAH5205BK/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • إليك صوت الجهير مدوي إليك صوت الجهير مدوي إليك صوت الجهير مدوي
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    Bluetooth

    سماعات رأس لاسلكية

    TAH5205BK/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    إليك صوت الجهير مدوي

    غطِّ أذنيك واشعر بالجهير! تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، للحصول على صوت جهير أعمق بلمسة زر. احصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة، وشحن سريع واتصال Bluetooth متين جدًا. لن تفوّت أي إيقاع بعد الآن. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية

    إليك صوت الجهير مدوي

    غطِّ أذنيك واشعر بالجهير! تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، للحصول على صوت جهير أعمق بلمسة زر. احصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة، وشحن سريع واتصال Bluetooth متين جدًا. لن تفوّت أي إيقاع بعد الآن. إكتشف كلّ المميزات

    إليك صوت الجهير مدوي

    غطِّ أذنيك واشعر بالجهير! تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، للحصول على صوت جهير أعمق بلمسة زر. احصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة، وشحن سريع واتصال Bluetooth متين جدًا. لن تفوّت أي إيقاع بعد الآن. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية

    إليك صوت الجهير مدوي

    غطِّ أذنيك واشعر بالجهير! تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، للحصول على صوت جهير أعمق بلمسة زر. احصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة، وشحن سريع واتصال Bluetooth متين جدًا. لن تفوّت أي إيقاع بعد الآن. إكتشف كلّ المميزات

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      إليك صوت الجهير مدوي

      • جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم
      • Bluetooth®‎
      • تصميم قابل للطي وصغير الحجم
      مشغلات قوية مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم. زر لتعزيز الجهير.

      مشغلات قوية مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم. زر لتعزيز الجهير.

      تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن بمشغّلات صوتية قوية مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم تقدّم لك صوتًا واضحًا وجهيرًا غنيًا. وإذا كنت تريد المزيد، فما عليك سوى الضغط على زر تعزيز الجهير وستشعر بالفرق على الفور.

      وقت تشغيل يبلغ 29 ساعة. شحن بواسطة USB-C

      وقت تشغيل يبلغ 29 ساعة. شحن بواسطة USB-C

      تحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة بعد شحن لساعتين بواسطة USB-C. وإذا أصبحت الطاقة منخفضة، فستساهم عملية شحن سريعة لمدة 15 دقيقة بالحفاظ على تشغيل الموسيقى لأربع ساعات إضافية. كذلك، يسمح لك الكبل المضمّن والقابل للفصل باستخدام سماعات الرأس هذه بطريقة سلكية أيضًا.

      عصبة رأس خفيفة الوزن قابلة للضبط ومبطّنة.

      تتميز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن والمتوفرة بألوان غير لامعة وأنيقة، بعصابة رأس مبطّنة خفيفة الوزن لدرجة أنك بالكاد تشعر بها. وتتميز أيضًا بأغطية أذن ناعمة ومحددة بشكل واضح لأذن اليسار وأذن اليمين، كما يمكن توجيهها في أي اتجاه أو زاوية حتى تشعر بالراحة.

      تصميم قابل للطي وصغير الحجم لتخزين سهل.

      استمتع بالجهير المدوّي. يمكن طي أغطية الأذن بشكل مسطح وقلبها إلى الداخل لسهولة حفظها في جيبك أو حقيبتك. ما عليك سوى طيها وتصبح جاهزًا للانطلاق.

      زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

      ألا تعجبك الأغنية الحالية؟ تخطاها عبر الضغط مطوّلاً. هل تريد رفض تلقي مكالمة؟ اضغط مرة على الزر للقيام بذلك. والإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن سماعات الأذن هذه تتذكّر الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        سلك صوت طول 3.5 ملم
        نعم
        دليل البدء السريع
        نعم
        كبل USB
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        إصدار Bluetooth
        5.0
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        إدارة المكالمات
        • مكالمة قيد الانتظار
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • رفض المكالمة

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        قابلة للشحن
        نعم
        وقت تشغيل الموسيقى
        29  س

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        المقاومة
        32 أوم
        قطر السماعة
        40 ملم
        الحساسية
        90 ديسيبل (1 كيلوهرتز)

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        21.2  سم
        العرض
        18.5  سم
        الارتفاع
        26.5  سم
        الوزن الإجمالي
        1.5  كلغ
        الوزن الصافي
        0.69  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,81  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 10971 8

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        19.5  سم
        العرض
        18.5  سم
        العمق
        4  سم
        الوزن
        0.21  كلغ

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        الكرتون
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        الارتفاع
        24  سم
        العرض
        19.5  سم
        العمق
        5.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0.37  كلغ
        الوزن الصافي
        0.23  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.14  كلغ
        EAN
        ‎48 95229 10971 1

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          • *قد يختلف توفر الوظائف بحسب توافق الهاتف المحمول.