ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TAKH402PK/00
المع كالنجم
اجعلهم يستعدّون للاحتفال مع سماعات الرأس على الأذن العصرية التي تضيء. لقد تمّ تحديد مستوى الصوت في سماعات الرأس اللاسلكية المتينة هذه على 85 ديسيبل. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لوحة LED متوفرة في غطاء الأذن للأطفال بإضفاء بعض السطوع على أسلوبهم بفضل أضواء ملونة.
مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
مثبتة على الأذن
بطانات أذن ناعمة
سيحب الأطفال سماعات الرأس اللاسلكية على الأذن هذه سواء أرادوا استخدامها أثناء الرحلات أو لدى مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو لفترات طويلة جداً. فهي توفر لهم وقت تشغيل يستمر 20 ساعة لدى شحنها مرة واحدة فقط: وتقدّم بذلك طاقة تكفي للترفيه لبضعة أيام أو أكثر.
بفضل تصميمها المخصص لحماية أذنَي الصغار، تتميّز سماعات الرأس هذه بمشغلات صوتية حجم 32 مم تم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسبيل. وبالتالي، يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.
توفر وسادتا غطائَي الأذنَين ووسادة عصبة الرأس الناعمة الراحة للأطفال، سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون مقاطع الفيديو المفضلة لديهم على موقع YouTube.
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