المع كالنجم

اجعلهم يستعدّون للاحتفال مع سماعات الرأس على الأذن العصرية التي تضيء. لقد تمّ تحديد مستوى الصوت في سماعات الرأس اللاسلكية المتينة هذه على 85 ديسيبل. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لوحة LED متوفرة في غطاء الأذن للأطفال بإضفاء بعض السطوع على أسلوبهم بفضل أضواء ملونة.