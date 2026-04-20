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جميع السلاسل

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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
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  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo
  • Ringo Duo

Moving Soundسماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن

TAMS1BK/00

1 جائزة

متوفر في

أسود
أسود

Ringo Duo

سماعات رأس خفيفة كالريشة بتصميم أيقوني من حقبة 80s وصوت عصري مذهل. يمكنك استخدامها لاسلكيًا أو الاستمتاع بها سلكيًا، وتأتي مع وسائد لأغطية الأذن باللون الأسود والأصفر والبرتقالي لتعزيز الأجواء الكلاسيكية.

عرض جميع المزايا

Ringo Duo

  • صوت مذهل. مظهر كلاسيكي

  • استمع لاسلكيًا أو سلكيًا

  • مدة تشغيل حتى 26 ساعة

  • كابل USB-C مرفق

أيقونة من الثمانينيات، بتصميم جديد

أيقونة من الثمانينيات، بتصميم جديد

مظهرها يرجّعك للماضي. وصوتها ينقلك للحاضر. بفضل مشغلات الصوت مقاس 40 mm المضبوطة خصيصًا، تمنحك سماعات الرأس دي التي توضع على الأذن صوتًا دافئًا بجهير غني وأصوات غناء واضحة. استمع لاسلكيًا أو استخدم كابل USB-C المرفق للاستمتاع بها سلكيًا.

تصميم خفيف كالريشة ووسائد احتياطية لأغطية الأذن بألوان كلاسيكية

تصميم خفيف كالريشة ووسائد احتياطية لأغطية الأذن بألوان كلاسيكية

تزن سماعات الرأس Ringo Duo ‏80 g فقط، ويمكن ضبط عصابة الرأس الخفيفة كالريشة بسهولة للحصول على المقاس المثالي. وتحصل على ثلاث مجموعات من وسائد الأذن الاحتياطية باللون الأسود والأصفر والبرتقالي، عشان تقدر تنسّقها بألوان مختلفة.

عمر بطارية طويل وشحن سريع

عمر بطارية طويل وشحن سريع

بتحصل على وقت تشغيل يصل إلى 26 ساعة بعد الشحن الكامل، واللي بيستغرق ساعتين عبر USB-C. ولو محتاج شحن سريع، فشحن سماعات الرأس التي توضع على الأذن دي لمدة 15 دقيقة بس هيديك 6 ساعات إضافية من وقت التشغيل.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image TPV_PBTAWARD156

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.