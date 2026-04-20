عمر بطارية طويل وشحن سريع

بتحصل على وقت تشغيل يصل إلى 26 ساعة بعد الشحن الكامل، واللي بيستغرق ساعتين عبر USB-C. ولو محتاج شحن سريع، فشحن سماعات الرأس التي توضع على الأذن دي لمدة 15 دقيقة بس هيديك 6 ساعات إضافية من وقت التشغيل.