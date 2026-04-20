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TAMS1BK/00
متوفر في
Ringo Duo
سماعات رأس خفيفة كالريشة بتصميم أيقوني من حقبة 80s وصوت عصري مذهل. يمكنك استخدامها لاسلكيًا أو الاستمتاع بها سلكيًا، وتأتي مع وسائد لأغطية الأذن باللون الأسود والأصفر والبرتقالي لتعزيز الأجواء الكلاسيكية.
صوت مذهل. مظهر كلاسيكي
استمع لاسلكيًا أو سلكيًا
مدة تشغيل حتى 26 ساعة
كابل USB-C مرفق
مظهرها يرجّعك للماضي. وصوتها ينقلك للحاضر. بفضل مشغلات الصوت مقاس 40 mm المضبوطة خصيصًا، تمنحك سماعات الرأس دي التي توضع على الأذن صوتًا دافئًا بجهير غني وأصوات غناء واضحة. استمع لاسلكيًا أو استخدم كابل USB-C المرفق للاستمتاع بها سلكيًا.
تزن سماعات الرأس Ringo Duo 80 g فقط، ويمكن ضبط عصابة الرأس الخفيفة كالريشة بسهولة للحصول على المقاس المثالي. وتحصل على ثلاث مجموعات من وسائد الأذن الاحتياطية باللون الأسود والأصفر والبرتقالي، عشان تقدر تنسّقها بألوان مختلفة.
بتحصل على وقت تشغيل يصل إلى 26 ساعة بعد الشحن الكامل، واللي بيستغرق ساعتين عبر USB-C. ولو محتاج شحن سريع، فشحن سماعات الرأس التي توضع على الأذن دي لمدة 15 دقيقة بس هيديك 6 ساعات إضافية من وقت التشغيل.
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