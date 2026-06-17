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تم إيقافه

2000 seriesسماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

TAT2235BK/00

2

| (1) الرأي

متوفر في

أزرق
أزرق
أسود
أسود
باللون الأبيض
باللون الأبيض
حمراء
حمراء

جاهزة للاستخدام على الدوام

هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة.

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جاهزة للاستخدام على الدوام

  • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل

  • Bluetooth®‎

مشغّلات مصنوعة من النيوديميوم حجم 6 مم. صوت نقي، وجهير مدوي

إقران ذكي. اعثر على جهازك المزوّد بتقنية Bluetooth تلقائيًا

تصبح سماعات الأذن جاهزة للإقران في اللحظة التي تُخرجها من علبة الشحن الخاصة بها. وبعد أقرانها، تتذكر سماعات الأذن الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك الذكي بسهولة

قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من دون لمسه. اطلب من المساعد الصوتي في هاتفك الذكي تشغيل الموسيقى والحصول على التوجيهات والتحقق من المعلومات والمزيد.

المواصفات التقنية

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المراجعات

تتم إدارة هذه المراجعات من قِبل Bazaarvoice وهي تتوافق مع سياسة مصادقة الأصالة من Bazaarvoice، المدعومة بتقنية مكافحة الاحتيال والتحليل البشري. يمكن العثور على المزيد من التفاصيل على
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2.0

من 5

1

الرأي

5
4
3
1

17/06/2026

مصر

مصر

سيئة للغاية

عزل ضعيف جدا وصوت منخفض جدا ليست قيمة عل سعرها ...

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 2000 series TAT2235BK سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

تاريخ الاستخدام 2026-05-27

تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج 2000 series TAT2235BK سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

تاريخ الاستخدام 2026-05-27

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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