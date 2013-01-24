ابدأ بتشغيل الموسيقى
قوائم تشغيل أغان مذهلة وأحدث المدونات الصوتية. توفّر سماعات الرأس اللاسلكية على الأذن هذه صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وعصبة الرأس خفيفة جدًا لدرجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها، ويمكن طيّ غطائَي الأذنَين بشكل مسطح. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل سماعات الرأس لمدة 15 ساعة، أي ما يكفي للاستماع إلى الموسيقى طوال النهار أو الليل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ابدأ بتشغيل الموسيقى
قوائم تشغيل أغان مذهلة وأحدث المدونات الصوتية. توفّر سماعات الرأس اللاسلكية على الأذن هذه صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وعصبة الرأس خفيفة جدًا لدرجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها، ويمكن طيّ غطائَي الأذنَين بشكل مسطح. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل سماعات الرأس لمدة 15 ساعة، أي ما يكفي للاستماع إلى الموسيقى طوال النهار أو الليل. إكتشف كلّ المميزات
ابدأ بتشغيل الموسيقى
قوائم تشغيل أغان مذهلة وأحدث المدونات الصوتية. توفّر سماعات الرأس اللاسلكية على الأذن هذه صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وعصبة الرأس خفيفة جدًا لدرجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها، ويمكن طيّ غطائَي الأذنَين بشكل مسطح. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل سماعات الرأس لمدة 15 ساعة، أي ما يكفي للاستماع إلى الموسيقى طوال النهار أو الليل. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ابدأ بتشغيل الموسيقى
قوائم تشغيل أغان مذهلة وأحدث المدونات الصوتية. توفّر سماعات الرأس اللاسلكية على الأذن هذه صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وعصبة الرأس خفيفة جدًا لدرجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها، ويمكن طيّ غطائَي الأذنَين بشكل مسطح. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل سماعات الرأس لمدة 15 ساعة، أي ما يكفي للاستماع إلى الموسيقى طوال النهار أو الليل. إكتشف كلّ المميزات
يمكنك تشغيل الموسيقى طوال 15 ساعة، وتقدّم لك المشغلات الصوتية حجم 32 مم المصنوعة من النيوديميوم صوتًا نقيًا وجهيرًا مدوّيًا. أما شحنها بالكامل، فيستغرق مدة تتراوح بين ساعتين و3 ساعات
يستغرق شحنها بالكامل مدة تتراوح بين ساعتين و3 ساعات.
تقدّم لك مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم صوتًا نقيًا وجهيرًا مدوّيًا.
لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.
يمكن طي غطائَي الأذنَين بشكل مسطح نحو الداخل لتتمكن من تخزينها بسهولة في جيبك أو حقيبتك، إذ يكفي أن تقوم بطيها لتتمكن من نقلها معك.
يمكنك التحكّم بسهولة بالموسيقى والمكالمات من خلال الزر المتعدد الوظائف. فإن كانت الأغنية الحالية لا تعجبك، يمكنك تخطيها من خلال الضغط المستمر على الزر. وإذا أردت رفض تلقي مكالمة ما، والاستمرار بالاستماع إلى الموسيقى، يكفي أن تضغط على الزر مرة واحدة فقط.
تضمن الوسادات الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.
بفضل تصميمها القابل للطي بشكل مسطّح، يسهل طيّ سماعات الرأس BASS+ وتخزينها، ما يجعلها الرفيق المثالي للسفر.
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