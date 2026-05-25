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سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

TAE2100PP/97

متوفر في

أبيض
أبيض
أرجواني
أرجواني
أزرق فاتح
أزرق فاتح
أسود
أسود
برتقالي
برتقالي

انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة

ارتدِ سماعات الرأس السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. كذلك، تأتي سماعات الرأس مزودة بموصل USB-C ما يجعلها تتوافق مع مختلف الأجهزة.

عرض جميع المزايا

انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة

  • ملاءمة مريحة داخل الأذن

  • إمكانية تحكم مضمنة في السلك

  • موصل USB-C

  • 3 رؤوس أذن قابلة للتبديل

تصميم مريح للارتداء طوال اليوم

يساهم الأنبوب الصوتي البيضاوي الشكل وأغطية رؤوس الأذن المطاطية القابلة للتبديل بثلاثة أحجام في إنشاء حاجز مثالي يمكنك ارتداؤه لساعات متواصلة. استمتع براحة الاستماع طوال اليوم.

جهير غني وصوت نقي مهما كان المحتوى اللي بتسمعه

أين المتعة في التنقّل من دون الاستماع إلى أغانيك المفضّلة؟ توفّر لك سماعات الرأس هذه جهيرًا غنيًا من مشغّلات بحجم 10 مم. استمع بشكل مريح إلى أغانيك المفضلة بفضل تصميم مناسب للارتداء داخل الأذن يتلاءم بأفضل شكل مع أذنيك.

ميكروفون مضمّن. انتقل من قائمة التشغيل للمكالمة في لحظة

تتميّز سماعات الرأس الرائعة هذه بميكروفون مضمّن يتيح لك التبديل بسهولة من الأغاني إلى المكالمات بحيث تبقى دائمًا على اتصال.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.