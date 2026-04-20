تصميم فائق الخفة ووسائد أذن احتياطية بألوان كلاسيكية

وزن سماعات Ringo Duo هو 80 g بس، وطوق الرأس فائق الخفة بيتظبط بسهولة علشان يناسبك تمامًا. بتحصل على 3 مجموعات من وسائد الأذن الاحتياطية بالأسود والأصفر والبرتقالي، علشان تقدر تنسّقها بألوان مختلفة.