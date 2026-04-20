ضمان لمدة عامين
TAMS1YL/00
متوفر في
The Ringo Duo
سماعات رأس خفيفة كالريشة بتصميم أيقوني من حقبة الثمانينيات وصوت عصري مذهل. يمكنك استخدامها لاسلكيًا أو الاستمتاع بها سلكيًا، وتأتي بوسائد لأغطية الأذن باللون الأسود والأصفر والبرتقالي لإضفاء أقصى طابع كلاسيكي.
صوت مذهل. مظهر كلاسيكي
استمع لاسلكيًا أو سلكيًا
وقت تشغيل يصل إلى 26 ساعة
كابل USB-C مرفق
المظهر بيقول ارجع لورا. والصوت بيقول دلوقتي. بفضل مشغلاتها مقاس 40 mm والمضبوطة خصيصًا، بتقدّم لك سماعات الرأس دي اللي بتتوضع على الأذن صوت دافي بجهير غني وأصوات غناء واضحة. اسمع لاسلكيًا أو استخدم كابل USB-C المرفق للاستمتاع بيها سلكيًا.
وزن سماعات Ringo Duo هو 80 g بس، وطوق الرأس فائق الخفة بيتظبط بسهولة علشان يناسبك تمامًا. بتحصل على 3 مجموعات من وسائد الأذن الاحتياطية بالأسود والأصفر والبرتقالي، علشان تقدر تنسّقها بألوان مختلفة.
بتحصل على وقت تشغيل لغاية 26 ساعة بعد الشحن الكامل، واللي بياخد ساعتين عبر USB-C. ولو محتاج شحن سريع، شحن سماعات الرأس دي اللي بتتوضع على الأذن لمدة 15 دقيقة بس هيديك 6 ساعات إضافية من وقت التشغيل.
الجوائز
المراجعات