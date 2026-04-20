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جميع السلاسل

  • The Ringo Duo
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  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo
  • The Ringo Duo

Moving Soundسماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن

TAMS1YL/00

1 جائزة

متوفر في

أسود
أسود

The Ringo Duo

سماعات رأس خفيفة كالريشة بتصميم أيقوني من حقبة الثمانينيات وصوت عصري مذهل. يمكنك استخدامها لاسلكيًا أو الاستمتاع بها سلكيًا، وتأتي بوسائد لأغطية الأذن باللون الأسود والأصفر والبرتقالي لإضفاء أقصى طابع كلاسيكي.

عرض جميع المزايا

The Ringo Duo

  • صوت مذهل. مظهر كلاسيكي

  • استمع لاسلكيًا أو سلكيًا

  • وقت تشغيل يصل إلى 26 ساعة

  • كابل USB-C مرفق

أيقونة من الثمانينيات، بتصميم جديد

أيقونة من الثمانينيات، بتصميم جديد

المظهر بيقول ارجع لورا. والصوت بيقول دلوقتي. بفضل مشغلاتها مقاس 40 mm والمضبوطة خصيصًا، بتقدّم لك سماعات الرأس دي اللي بتتوضع على الأذن صوت دافي بجهير غني وأصوات غناء واضحة. اسمع لاسلكيًا أو استخدم كابل USB-C المرفق للاستمتاع بيها سلكيًا.

تصميم فائق الخفة ووسائد أذن احتياطية بألوان كلاسيكية

تصميم فائق الخفة ووسائد أذن احتياطية بألوان كلاسيكية

وزن سماعات Ringo Duo هو 80 g بس، وطوق الرأس فائق الخفة بيتظبط بسهولة علشان يناسبك تمامًا. بتحصل على 3 مجموعات من وسائد الأذن الاحتياطية بالأسود والأصفر والبرتقالي، علشان تقدر تنسّقها بألوان مختلفة.

عمر بطارية طويل وشحن سريع

عمر بطارية طويل وشحن سريع

بتحصل على وقت تشغيل لغاية 26 ساعة بعد الشحن الكامل، واللي بياخد ساعتين عبر USB-C. ولو محتاج شحن سريع، شحن سماعات الرأس دي اللي بتتوضع على الأذن لمدة 15 دقيقة بس هيديك 6 ساعات إضافية من وقت التشغيل.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image TPV_PBTAWARD156

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.