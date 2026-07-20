المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • The Buds
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

جديد

Moving Soundسماعات رأس لاسلكية بالكامل

TAMS3BK/00

متوفر في

أسود
أسود
أصفر
أصفر

The Buds

ألوان زاهية وموسيقى قوية. بفضل مظهرها الجريء وطابعها المريح، تحافظ The Buds على استمرار الأجواء الممتعة بصوت دافئ وغني بالتفاصيل وعلبة شحن ذكية مستديرة تنزلق بسهولة في جيبك. يومك، وقوائم تشغيلك، وإيقاعك.

عرض جميع المزايا

The Buds

  • صوت مبهر. ومظهر كلاسيكي

  • علبة شحن ذكية

  • إلغاء الضوضاء التكيفي

  • مدة تشغيل حتى 42 ساعة

اندمج في أجوائك مع إلغاء الضوضاء التكيفي

اندمج في أجوائك مع إلغاء الضوضاء التكيفي

يتفاعل إلغاء الضوضاء التكيفي بسرعة مع البيئة المحيطة بك لكبح الضوضاء الخارجية، بما في ذلك الرياح، في الوقت الفعلي. وإذا أردت سماع ما يدور حولك، يتيح وضع الوعي للأصوات الخارجية الوصول إليك مجددًا. ويعزز الوعي السريع وضوح الأصوات، حتى تتمكن من إجراء محادثة دون خلع سماعات الرأس.

واصل الاستمتاع مع علبة الشحن الذكية المستديرة

واصل الاستمتاع مع علبة الشحن الذكية المستديرة

هذه العلبة الذكية ليست مجرد شاحن، فهي تتيح لك التحكم في المكالمات والتشغيل وإلغاء الضوضاء وAuracast™‎، أو تشغيل وضع صوت Lo-Fi. ويمكنها أيضًا مساعدتك في التقاط الصور من خلال تشغيل كاميرا جهازك المتصل عن بُعد. وتتيح لك الرسوم المتحركة القابلة للاختيار لأسطوانات الفينيل والأشرطة ومكبرات الصوت تغيير مظهر شاشة اللمس الملونة مقاس 1.47" في العلبة.

استمتع بالأجواء لفترة أطول مع مدة تشغيل تصل إلى 42 ساعة

استمتع بالأجواء لفترة أطول مع مدة تشغيل تصل إلى 42 ساعة

عند إيقاف إلغاء الضوضاء، تحصل على مدة تشغيل تبلغ 10 ساعات من شحنة كاملة، بالإضافة إلى 32 ساعة إضافية من علبة الشحن الذكية (وعند تشغيل إلغاء الضوضاء، تحصل على 7 ساعات و23 ساعة إضافية من العلبة). ولشحن سريع، تمنحك 15 دقيقة 3 ساعات إضافية. ويمكن شحن العلبة عبر USB-C.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.