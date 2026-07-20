ضمان لمدة عامين
جديد
TAMS3BK/00
The Buds
ألوان زاهية وموسيقى قوية. بفضل مظهرها الجريء وطابعها المريح، تحافظ The Buds على استمرار الأجواء الممتعة بصوت دافئ وغني بالتفاصيل وعلبة شحن ذكية مستديرة تنزلق بسهولة في جيبك. يومك، وقوائم تشغيلك، وإيقاعك.
صوت مبهر. ومظهر كلاسيكي
علبة شحن ذكية
إلغاء الضوضاء التكيفي
مدة تشغيل حتى 42 ساعة
يتفاعل إلغاء الضوضاء التكيفي بسرعة مع البيئة المحيطة بك لكبح الضوضاء الخارجية، بما في ذلك الرياح، في الوقت الفعلي. وإذا أردت سماع ما يدور حولك، يتيح وضع الوعي للأصوات الخارجية الوصول إليك مجددًا. ويعزز الوعي السريع وضوح الأصوات، حتى تتمكن من إجراء محادثة دون خلع سماعات الرأس.
هذه العلبة الذكية ليست مجرد شاحن، فهي تتيح لك التحكم في المكالمات والتشغيل وإلغاء الضوضاء وAuracast™، أو تشغيل وضع صوت Lo-Fi. ويمكنها أيضًا مساعدتك في التقاط الصور من خلال تشغيل كاميرا جهازك المتصل عن بُعد. وتتيح لك الرسوم المتحركة القابلة للاختيار لأسطوانات الفينيل والأشرطة ومكبرات الصوت تغيير مظهر شاشة اللمس الملونة مقاس 1.47" في العلبة.
عند إيقاف إلغاء الضوضاء، تحصل على مدة تشغيل تبلغ 10 ساعات من شحنة كاملة، بالإضافة إلى 32 ساعة إضافية من علبة الشحن الذكية (وعند تشغيل إلغاء الضوضاء، تحصل على 7 ساعات و23 ساعة إضافية من العلبة). ولشحن سريع، تمنحك 15 دقيقة 3 ساعات إضافية. ويمكن شحن العلبة عبر USB-C.
المراجعات