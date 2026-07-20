اندمج في أجوائك مع إلغاء الضوضاء التكيفي

يتفاعل إلغاء الضوضاء التكيفي بسرعة مع البيئة المحيطة بك لكبح الضوضاء الخارجية، بما في ذلك الرياح، في الوقت الفعلي. وإذا أردت سماع ما يدور حولك، يتيح وضع الوعي للأصوات الخارجية الوصول إليك مجددًا. ويعزز الوعي السريع وضوح الأصوات، حتى تتمكن من إجراء محادثة دون خلع سماعات الرأس.