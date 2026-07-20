ضمان لمدة عامين
جديد
TAMS3YL/00
سماعات The Buds
ألوان نابضة بالحياة. وموسيقى بإيقاع قوي. بفضل مظهرها الجريء وطابعها المريح، تحافظ The Buds على الأجواء الممتعة بصوت دافئ وغني بالتفاصيل وعلبة شحن ذكية مستديرة تنزلق بسهولة في جيبك. يومك، وقوائم تشغيلك، وإيقاعك.
صوت قوي. ومظهر بطابع قديم
علبة شحن ذكية
إلغاء الضوضاء التكيفي
وقت تشغيل حتى 42 ساعة
يستجيب إلغاء الضوضاء التكيفي بسرعة لما يحيط بك لكتم الضوضاء الخارجية، بما فيها الرياح، في الوقت الفعلي. ولو عايز تسمع اللي بيحصل حواليك، بيسمح وضع الوعي بدخول الأصوات الخارجية من جديد. وميزة الوعي السريع بتعزز الأصوات البشرية، عشان تقدر تتكلم من غير ما تشيل سماعات الرأس.
أكتر من مجرد شاحن، بتتيح لك العلبة الذكية دي التحكم في المكالمات والتشغيل وإلغاء الضوضاء وAuracast™، أو تشغيل وضع صوت Lo-Fi. وتقدر كمان تساعدك تلتقط صور عن طريق تشغيل كاميرا جهازك المتصل عن بُعد. وتتيح لك الرسوم المتحركة القابلة للاختيار لأسطوانة الفينيل وشريط الكاسيت ومضخم الصوت تغيير شكل شاشة اللمس الملونة مقاس 1.47" في العلبة.
مع إيقاف إلغاء الضوضاء، بتحصل على وقت تشغيل 10 ساعات من شحنة كاملة و32 ساعة إضافية من علبة الشحن الذكية (ومع تشغيل إلغاء الضوضاء، بتحصل على 7 ساعات و23 ساعة إضافية من العلبة). ولشحن سريع، 15 دقيقة بتديك 3 ساعات إضافية. ويمكن شحن العلبة عبر USB-C.
المراجعات