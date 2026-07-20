اندمج في أجوائك مع إلغاء الضوضاء التكيفي

يستجيب إلغاء الضوضاء التكيفي بسرعة لما يحيط بك لكتم الضوضاء الخارجية، بما فيها الرياح، في الوقت الفعلي. ولو عايز تسمع اللي بيحصل حواليك، بيسمح وضع الوعي بدخول الأصوات الخارجية من جديد. وميزة الوعي السريع بتعزز الأصوات البشرية، عشان تقدر تتكلم من غير ما تشيل سماعات الرأس.