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جميع السلاسل

  • سماعات The Buds
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  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds
  • سماعات The Buds

جديد

Moving Soundسماعات رأس لاسلكية بالكامل

TAMS3YL/00

متوفر في

أسود
أسود
أصفر
أصفر

سماعات The Buds

ألوان نابضة بالحياة. وموسيقى بإيقاع قوي. بفضل مظهرها الجريء وطابعها المريح، تحافظ The Buds على الأجواء الممتعة بصوت دافئ وغني بالتفاصيل وعلبة شحن ذكية مستديرة تنزلق بسهولة في جيبك. يومك، وقوائم تشغيلك، وإيقاعك.

عرض جميع المزايا

سماعات The Buds

  • صوت قوي. ومظهر بطابع قديم

  • علبة شحن ذكية

  • إلغاء الضوضاء التكيفي

  • وقت تشغيل حتى 42 ساعة

اندمج في أجوائك مع إلغاء الضوضاء التكيفي

اندمج في أجوائك مع إلغاء الضوضاء التكيفي

يستجيب إلغاء الضوضاء التكيفي بسرعة لما يحيط بك لكتم الضوضاء الخارجية، بما فيها الرياح، في الوقت الفعلي. ولو عايز تسمع اللي بيحصل حواليك، بيسمح وضع الوعي بدخول الأصوات الخارجية من جديد. وميزة الوعي السريع بتعزز الأصوات البشرية، عشان تقدر تتكلم من غير ما تشيل سماعات الرأس.

خليك منسجم مع علبة الشحن الذكية الدائرية

خليك منسجم مع علبة الشحن الذكية الدائرية

أكتر من مجرد شاحن، بتتيح لك العلبة الذكية دي التحكم في المكالمات والتشغيل وإلغاء الضوضاء وAuracast™‎، أو تشغيل وضع صوت Lo-Fi. وتقدر كمان تساعدك تلتقط صور عن طريق تشغيل كاميرا جهازك المتصل عن بُعد. وتتيح لك الرسوم المتحركة القابلة للاختيار لأسطوانة الفينيل وشريط الكاسيت ومضخم الصوت تغيير شكل شاشة اللمس الملونة مقاس 1.47" في العلبة.

استمتع بأجوائك لفترة أطول مع وقت تشغيل يصل إلى 42 ساعة

استمتع بأجوائك لفترة أطول مع وقت تشغيل يصل إلى 42 ساعة

مع إيقاف إلغاء الضوضاء، بتحصل على وقت تشغيل 10 ساعات من شحنة كاملة و32 ساعة إضافية من علبة الشحن الذكية (ومع تشغيل إلغاء الضوضاء، بتحصل على 7 ساعات و23 ساعة إضافية من العلبة). ولشحن سريع، 15 دقيقة بتديك 3 ساعات إضافية. ويمكن شحن العلبة عبر USB-C.

المواصفات التقنية

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